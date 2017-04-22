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Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan başkan Atilla'ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u makamında ağırladı.

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Diyarbakır’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar,
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Et Kombinası Müdürü Hamdullah Güven, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) Müdürü Mehdi Sümerli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Başkan Atilla, konuklarını kapıda karşılayarak bir süre baş başa görüştü. Başkan Atilla, ziyaret nedeniyle Tunç’a teşekkür ederken, Tunç ise Atilla’ya çalışmalarında başarılar diledi.

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