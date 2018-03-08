Girişimci dostu mevzuatı İTO geliştirecek

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 9 Nisan’da yapılacak seçimlerinde aday olan İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, projelerini Star’a anlattı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Mimar Mühendisler Grubu ve Meslekte Birlik başta olmak üzere çok sayıda vakıf ve derneğin katılımıyla oluşan İTO Platformu’nun ortak adayı olan Avdagiç “Allah İTO Başkanlığı’nı nasip ederse, var gücümle hizmet edeceğim” dedi.

4 BAŞLIKTA YENİ VİZYON

Şekib Avdagiç, İTO’yu oluşturan 81 komitenin pek çoğunda ortak liste oluşturduklarını, hedeflerinin 81 komitenin tamamında birliği sağlamak olduğunu açıkladı. Seçildiği takdirde İstanbul Ticaret Odası’na yeni bir vizyon katmak istediklerini ifade eden Şekib Avdagiç, yeni vizyonu 4 başlık altında toplayacakları faaliyetlerle gerçekleştireceklerini ifade etti. Avdagiç’in verdiği bilgiye göre İTO, yeni dönemde Girişimci Dostu Mevzuat Geliştirme Merkezi, Rekabetçi İşletmeler İçin Koordinasyon Merkezi, Ticaret Laboratuvarı ve Yeni Ticaretin Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet gösterecek.

GİRİŞİMCİ DOSTU İTO

Avdagiç “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye, kendisini lider ülke vizyonuyla yeniden tanımlıyor. Türkiye’nin ticari mevzuatının, girişimci dostu bir anlayışla yeniden tanımlanması en önemli ihtiyaçlardan. İTO, hayatın pratikleri ve tecrübesiyle girişimci dostu yeni bir ticari mevzuatın geliştirildiği bir merkez olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geliştirdiği ‘Lider Ülke Türkiye’ vizyonunun, en önemli sütunlarından birinin ticaret olduğunu ifade eden Şekib Avdagiç “Ticari mevzuatın lider ülke vizyonuyla geliştirilmesine katkı sunmak bizim doğal vazifemiz. Bu vazifeyi hakkıyla ifa edeceğiz inşallah” diye konuştu. Şekib Avdagiç “İTO’nun köklü bir mazisi var. İşleri var, gelenekleri var, değerleri var. Öncelikle bunları geliştirerek yaşatacağız. Üyelerimizin yorulmadan, hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için yeni çağın ihtiyaç ve imkanları çerçevesinde dijital altyapımızı güçlendireceğiz” dedi.