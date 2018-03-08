Girişimci dostu mevzuatı İTO geliştirecek
Şekib Avdagiç, İTO’nun 9 Nisan’daki seçimlerinde başkanlık koltuğuna ‘girişimci dostu’ projeleriyle talip oldu. MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON, İGİAD gibi çok sayıda derneğin ortak adayı olan Avdagiç “Var gücümle hizmet edeceğim” dedi.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 9 Nisan’da yapılacak seçimlerinde aday olan İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, projelerini Star’a anlattı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Mimar Mühendisler Grubu ve Meslekte Birlik başta olmak üzere çok sayıda vakıf ve derneğin katılımıyla oluşan İTO Platformu’nun ortak adayı olan Avdagiç “Allah İTO Başkanlığı’nı nasip ederse, var gücümle hizmet edeceğim” dedi.
4 BAŞLIKTA YENİ VİZYON
Şekib Avdagiç, İTO’yu oluşturan 81 komitenin pek çoğunda ortak liste oluşturduklarını, hedeflerinin 81 komitenin tamamında birliği sağlamak olduğunu açıkladı. Seçildiği takdirde İstanbul Ticaret Odası’na yeni bir vizyon katmak istediklerini ifade eden Şekib Avdagiç, yeni vizyonu 4 başlık altında toplayacakları faaliyetlerle gerçekleştireceklerini ifade etti. Avdagiç’in verdiği bilgiye göre İTO, yeni dönemde Girişimci Dostu Mevzuat Geliştirme Merkezi, Rekabetçi İşletmeler İçin Koordinasyon Merkezi, Ticaret Laboratuvarı ve Yeni Ticaretin Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet gösterecek.
GİRİŞİMCİ DOSTU İTO
Avdagiç “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye, kendisini lider ülke vizyonuyla yeniden tanımlıyor. Türkiye’nin ticari mevzuatının, girişimci dostu bir anlayışla yeniden tanımlanması en önemli ihtiyaçlardan. İTO, hayatın pratikleri ve tecrübesiyle girişimci dostu yeni bir ticari mevzuatın geliştirildiği bir merkez olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geliştirdiği ‘Lider Ülke Türkiye’ vizyonunun, en önemli sütunlarından birinin ticaret olduğunu ifade eden Şekib Avdagiç “Ticari mevzuatın lider ülke vizyonuyla geliştirilmesine katkı sunmak bizim doğal vazifemiz. Bu vazifeyi hakkıyla ifa edeceğiz inşallah” diye konuştu. Şekib Avdagiç “İTO’nun köklü bir mazisi var. İşleri var, gelenekleri var, değerleri var. Öncelikle bunları geliştirerek yaşatacağız. Üyelerimizin yorulmadan, hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için yeni çağın ihtiyaç ve imkanları çerçevesinde dijital altyapımızı güçlendireceğiz” dedi.
Üyelere 9 Nisan çağrısı
Seçimlerin 9 Nisan Pazartesi günü yapılacağını hatırlatan Avdagiç “Yeşilköy-İstanbul Fuar Merkezi’ndeki seçimlerin İTO’ya yaraşır vakar içinde gerçekleşmesini diliyorum. Tüm üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyorum” dedi.
Adaylığım mutabakat sonucunda ortaya çıktı
Adaylığının Mayıs 2017’de başlayan istişare sürecinin sonunda, ismi üzerinde varılan geniş bir mutabakatla ortaya çıktığını ifade eden Avdagiç “İTO, hayatımın önemli bir kısmında var. Meclis üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Meclis Başkanı olarak görev yaptım, tecrübeler edindim. Allah İTO Başkanlığını nasip ederse, var gücümle hizmet edeceğim” dedi. İTO Platformu’nun, daha iyi bir İstanbul Ticaret Odası idealiyle çalışan gönüllü bir sivil toplum hareketi olduğunu anlatan Avdagiç “MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON, İGİAD, Mimar Mühendisler Grubu ve Meslekte Birlik başta olmak üzere çok sayıda vakıf ve dernek, platform çatısı altında çalışmalar yürütmektedir. Hali hazırda şahsımı aday gösteren platform, başkanlığımda seçim çalışmalarımızın merkezidir” diye konuştu.
ŞEKİB AVDAGİÇ KİMDİR
1959 yılında Zenica’da (Bosna-Hersek) doğdu. Evli ve 2 çocuk babası, iyi derecede İngilizce ve Boşnakça biliyor. Makina mühendisi (İTÜ) olan Avdagiç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletmecilik İhtisas Programını derece ile tamamladı. MÜSİAD kurucu üyesi olan ve 9 yıl Genel Başkan Yardımcılığı yapan Avdagiç’in bugüne kadar yaptığı görevler şöyle: 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanı, İTO Meclis Başkanı (2013-Devam), İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Kurucular Kurulu Üyesi, İTÜ Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi.
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