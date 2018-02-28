Girişimciler için süt üretimi hibe desteği proje başvuru işlemleri başladı

Kırsal alandaki yatırımlarla ülke ekonomisine ciddi katkı yapan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Süt sektöründe yeterli imkanı olmayan girişimciler TKDK’ya yapacakları proje başvurusu ile ciddi hibe desteği alabilecek. İşte Süt üretimi ve süreçle ilgili merak edilenler

IPARD Programı’yla süt sektöründe nasıl işletmeler hedefleniyor?

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı’yla süt sektöründe 10-120 sağmal inek veya 5-50 manda veya 50-500 sağmal koyun veya keçi kapasite aralığında Avrupa standartlarında tarımsal işletmelerin kurulması amaçlanıyor.

Süt üretim projesi için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verecek?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) süt üretimini en az 5 bin en fazla 1 milyon avro üzerinden desteklemektedir. Hibe oranı yüzde 40-70 arasında değişmektedir. Yatırımcı, proje büyüklüğü ve gereklilikleri yanında, öncelikle proje kapsamındaki harcamaları kendisi finanse ederek sonrasında hibesini alacağını dikkate alarak bütçeyi oluşturmalıdır.

İşin yapılışı sırasında mazot, yem, makine vb. destek veriliyor mu?

Mazot, yem gibi üretim sürecinde kullanılan girdilere yönelik bir hibe söz konusu değildir. Yapım işleri, makine ekipman alımı, mimarlık, mühendislik ve iş planı hazırlığı gibi tutarları içeren genel harcamalar ve görünürlük harcamaları için hibe veriliyor.

Satış, pazarlama ve veteriner desteği var mı?

Satış, pazarlama ve veteriner desteği verilmemektedir.

Maliyet ve harcamalar için fatura veya fiş şartı var mı?

Proje sahibi, yatırım kapsamındaki tüm harcamalarını sözleşmesini imzaladıktan sonra yapmalı ve bunları faturayla belgelendirmelidir.

Süreci kim denetleyecek?

TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süreyle yatırım izleniyor. Bu kapsamda Kurum tarafından 5 yıllık izleme sürecinde yerinde kontroller yapılıyor.

Bu sektöre yatırımda TKDK hibesi almak için aranan şartlar nelerdir?

Hibe verilen her sektörde olduğu gibi süt sektöründe de kapsamlı olarak aranan şartlar var. Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması, devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması, başvuru sahibinin 65 yaşından büyük olmaması gibi ölçütler bulunuyor. Süt sektörüne yapılacak başvurularda, başvuru sahiplerinin çiftçi kayıt sistemi ya da hayvan kayıt sistemine kayıtlı olması şartı var. Ayrıca, başvuru sahibinin mesleki yeterlilik koşulunu sağlaması gerekmektedir.

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan başvuru çağrı rehberinde yer almaktadır.

Başvuru dönemi ne zaman? Başvuru nereye yapılmalı?

Süt sektörüne yönelik proje başvuruları 1 Mart-5 Nisan’da yatırımın planlandığı şehirdeki TKDK il koordinatörlüğünce kabul edilecektir.

Bu sektöre yatırım düşünen bir girişimci neler yapmalı, nasıl bir yol izlemeli?

TKDK internet adresinden ve 42 ilde bulunan TKDK il koordinatörlüklerinden detaylı bilgi edinebilir.

Türkiye’nin 81 şehri proje kapsamında mı?

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir bulunuyor.