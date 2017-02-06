Girişimciler işyeri açmadan önce KOSGEB’e başvurabilecek
Girişimcilik Destek Programı’nda yeni düzenleme yapıldığını belirten Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer “1 Şubat’ta başlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırdık.
Yeni süreçte, girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB’e müracaat edebilecekler” dedi.
3 BAŞVURU HAKKI
Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Biçer, oluşturulan kurullar tarafından işletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, kârlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini anlattı. Biçer, başvurusu onaylanan girişimci adaylarının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerektiğinin altını çizerek, bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvurularının reddedileceğini vurguladı. Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkının bulunduğuna işaret eden Biçer “Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor” diye konuştu.
SON BAŞVURU 31 ARALIK 2017
Biçer, Girişimcilik Destek Programında yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kuran ancak KOSGEB’e müracaat etmeyen girişimcilerin de en geç 31 Aralık 2017’ye kadar başvurarak, programdan faydalanabileceklerine değindi.
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