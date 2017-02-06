Girişimciler işyeri açmadan önce KOSGEB’e başvurabilecek

Yeni süreçte, girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB’e müracaat edebilecekler” dedi.

3 BAŞVURU HAKKI

Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Biçer, oluşturulan kurullar tarafından işletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, kârlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini anlattı. Biçer, başvurusu onaylanan girişimci adaylarının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerektiğinin altını çizerek, bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvurularının reddedileceğini vurguladı. Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkının bulunduğuna işaret eden Biçer “Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor” diye konuştu.