Girişimciye süt, et, meyve, sebze gibi birçok alanla ilgili hibe desteği verilecek

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK)'nın açtığı başvurular 06 - 28 Eylül 2017 tarihleri arasında devam edeceğini duyuran Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbiri kapsamında 42 ilde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Destekleme verilecek konular içerisinde süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleri, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yani, süt üretiminde, süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve genişletilmesi, süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar, düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar, kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin modernizasyonu ve genişletilmesi, ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman, hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun, keçi kesimi için yatırım, soğuk hava deposu ekipmanı, işleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi, kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve genişletilmesi, su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması, su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman, insan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler, meyveler ve sert kabuklu meyvelerin kurutulması için makine ve ekipman satın alınması gibi uygun proje konuları bulunmaktadır. Projelerini faaliyete geçirmek isteyen üreticilerimiz bulundukları il merkezlerindeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumlarıyla iletişime geçip ve daha detaylı bilgi ve destek alabilirler." dedi.

Manisa'da tarımsal destekler tanıtıldı

Manisa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü, Alaşehir'de IPARDII Programı kapsamında sağlanan destekleri tanıttı.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasında IPARD II Programı Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü proje başvuru uzmanları Gözde Sevilmiş ve Varit Günezer, program kapsamında sağlanan destekler ve proje hazırlama ve başvuru yöntemi hakkında bilgi verdi. TKDK uzmanları, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür'ü de makamında ziyaret etti.

TKDK, ATSO'yu bilgilendirdi

2014-2020 yılları arasında uygulamada olacak olan IPARD II programı tam timi kapsamında TKDK Manisa II Koordinatörlüğü Proje Başvuru uzmanları Gözde Sevilmiş ve Vacit Günezer, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkam Hüseyin Soygür ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkam Mustafa Seyhan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı Vacit Günezer tarafından katılımcılara TKDK'nın kuruluş amaçları, faaliyet alanları, Manisa genelinde sağlanan destekler, IPARD II Programı, proje başvuru paketi hazırlama, iş planı hazırlama ve proje başvuru işlemleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Günezer, son başvuru tarihi 26 Eylül olan işleme tesisleri (süt, kırmızı et, kanatlı eti, su ürünleri) ile soğuk hava depoları ve paketleme tesislerinin desteklerini içeren IPARD II 2. çağrısı hakkında detaylı bilgiler verdi. Sunum katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile son buldu.

LEADER Projesi de var!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), yerelde ya anan sorunların çözümü ve kırsalda ya ayan yerel kırsal toplulukların harekete geçirilmesi amacıyla başlatılan "LEADER Projesi" kapsamında kurulan Alaçam-'Yakakent Yerel Eylem Grubu Derne inin Toplantısı Alaçam Esnaf Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Alaçam Kaymakamı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), yerelde ya anan sorunların çözümü ve kırsalda ya ayan yerel kırsal toplulukların harekete geçirilmesi amacıyla başlatılan "LEADER Projesi" kapsamında kurulan Alaçam - Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlı ı tarafından "LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi" yürütülmekte. Yerel Kalkınma Stratejilerin Uygulanması Tedbiri kapsamında AB tarafından ülkemizde uygulamaya konulan proje kapsamında Alaçam Kaymakamı Oğuz Çağlar, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, ilçede kurulu bulunan Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derne i (OMYEGDER) Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılarda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlü ünden ilgili proje uzmanları Mehmet AK ve Seher Ula tarafından yapılan sunumlarda; LEADER tedbirinin 26 milyon Euro bütçe ile Türkiye'de Amasya, Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun olmak üzere 10 IPARD illinde uygulanmakta oldu unu söylediler. Samsun' da 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde uygulanacak proje ile kırsalda kapasitenin geliştirilmesi, kırsal alanın sosyal, ekonomik, çevre ve kültürel mirasın korunmasına destek olunmasının hedeflendi ini belirten proje uzmanları, kültürel etkinliklerin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kültür varlıklarına yapılacak yatırımlar, Turizm ve rekreasyon çalışmaları, yerel ürünlerin geliştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi mirasın korunması eksenlerinde gelişimi amaçlayan LEADER yakla iminin bunlara bağlı 36 alt tedbirleri desteklediğini ifade ederek, kurulan yerel eylem gruplarının yerel kalkınma Stratejilerini (YKS) hazırlaması gerektiğini belirtiler.