Godiva Bayram Koleksiyonu’yla ziyaretler ziyafete dönüşecek

91 yıllık tecrübesiyle dünyanın en zarif el yapımı çikolatalarını hazırlayan Godiva’nın en özel lezzetlerini bir araya getirdiği Bayram Koleksiyonu Kurban Bayramı’nda da çikolata severlerin ilk tercihlerinden biri olacak.

Godiva Bayram Koleksiyonu, sevdiklerinizle paylaşacağınız en özel anları unutulmaz hatıralara dönüştürüyor; şık sunumu ve çok özel çikolatalarıyla bayram ziyaretlerine ayrı bir tat katıyor.

Godiva’nın bayram için özel hazırladığı Gold Kutusu 24 adet özel el yapımı pralin çikolatadan oluşuyor.

Godiva’nın Belçika çikolatasına batırılmış çilek ve hurmaları da bayramda tatlı ve hafif bir lezzet alternatifi arayanlar için ideal…

Bayram koleksiyonu ve özel Godiva lezzetleri, bayramın her anını çikolata tadında yaşamak isteyenleri Godiva mağazalarına ve www.godivatr.com ’a bekliyor.

Dünyanın en prestijli çikolatası: Godiva

Godiva, 1926 yılında Pierre Draps tarafından Belçika’da kurulduğundan bu yana, dünyanın en prestijli çikolata markalarından biri olmuştur. Özel formülü, kullanılan doğal ham maddenin tazeliği ve yetenekli çikolata uzmanları tarafından yapılması; Godiva çikolatalarının kalitesinin sırrını oluşturur.

Kalitenin altın standardı olan Godiva, Belçika Kraliyet Sarayı’nın resmi tedarikçisi unvanını kazanmıştır. Godiva, köklü çikolatacılık geçmişiyle ve inovasyon yeteneğiyle, efsanevi bir marka olmaya günümüzde de devam ediyor ve misafirlerine en mükemmel çikolata deneyimini yaşatıyor. Godiva Türkiye, en özgün deneyimi yaşatmak için eşsiz pralin, trüf ve kare çikolatalarıyla sizi bu muhteşem çikolata tecrübesine davet ediyor.