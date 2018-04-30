Gold Pyramid House, şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük 24 karat altın kaplamalı yapı olma özelliği taşıyor

Altın Piramit, Kral Tut’un mezarının bir kopyasını içerirken, 1580 metrekare alan üzerine kurulu ve altı katlı olan bu özel mülk, yaz aylarında turist keşif turlarına da ev sahipliği yapıyor. Yaz mevsimi boyunca hafta sonları düzenlenen turlar, pek çok kişinin ilgisini çeken bu mimari eserin daha yakından tanınmasını sağlıyor.



Amerika’nın Illinois eyaleti Wadsworth kasabasında bulunan Mısır esintili bu evde, üçlü piramit garajı ve 64 metre boyunda bir Ramses heykeli bulunuyor. Turist turlarının düzenlenmediği tarihlerde eğer mülkün demir parmaklıklarından fotoğraf çekmeye çalışırsanız, muhtemelen bahçedeki köpekler tarafından kovalanabilirsiniz. Geniş duvarlarla örülü olan ev, dışardan da görülebilecek bir konumda bulunuyor. Mısır büstleri ve diğer süslemelerle dekore edilmiş olan mülk, görenleri kendine hayran bırakıyor.



1977 yılında Jim ve Linda Onan adına özel olarak inşa edilen Gold Pyramid House, saf altın kaplamalarıyla başlı başına merak uyandırıcı bir mimariye sahip.



Evde oturma odası, yemek odası ve mutfak var. Bunun yanında evdeki en ilginç detay evin alt kısmında yer alan Kral Tut mezarı. Kralın gerçek mezar odasındaki eski antikaların birebir kopyaları ile kaplı olan alan, kusursuz bir şekilde tasarlanmış. Gold Pyramid House ayrıca bir konferans salonu ve etkinlik alanına da ev sahipliği yapıyor.

(Milliyet)