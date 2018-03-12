Gömleğimin düğmesini dikemem ama ticaret başka bir şey!

Türkiye’nin en eski hazır giyim markalarından Kiğılı’nın kuruluş hikayesini, ‘sektörün babası’ olarak bilinen Abdullah Kiğılı’dan dinledik. Bugün Türkiye ve yurtdışında yüzlerce mağazası bulunan Kiğılı’nın oldukça ilginç bir hikayesi var. Bingöl’ün ilçesi Kiğı’dan soyadını alan Abdullah Kiğılı, Sultanhamam’da 100 metrekare dükkanda başlayan ticaret macerasında birçok zorluk yaşamış ve tüm bunların üstesinden profesyonellikle gelmiş bir işadamı… 1965’te manifaturacı olarak işe başlasa da bugün ‘Gömleğimin düğmesini bile dikemem’ diyor… “Ancak işi yapmak başka, işin alt yapısını yapmak başka bir şey” diye devam ediyor…

- Kiğılı’nın hikayesini dinlemeye başlayalım…?

Aile kökenimiz Bingöl’e bağlı Kiğı. Hala 5 bin kişinin yaşadığı bir ilçe. Önce Erzincan’a bağlanıyor Kiğı, sonra Elazığ’a bağlanıyor, en son da Bingöl’ü vilayet yapınca Bingöl’ün ilçesi haline geliyor. Dedem 1930’larda Kiğı’dan çıkıyor ve Malatya’ya yerleşiyor. Ufak tefek kumaş işiyle uğraşıyorlar, 1938’de de resmi şirket girişi yapılıyor. 1938’den 1952’ye kadar Malatya’da kaldıktan sonra aile İstanbul’a göç ediyor. Sultanhamam’da bugünün tabiriyle manifatura işiyle uğraşıyorlar. O günlerde kumaş ticareti denmiyordu.

AİLEM BENİ SEÇTİ

- Ticaret nasıl başladı?

Liseyi 1965’te bitirince ‘Devam edecek misin’ diye sormadılar. Ağabeyim eczacılık fakültesinde okuyordu, ablam enstitüye gidiyordu. Ailem o günün şartlarında beni seçti. Hayatında hiç kumaş tutmayan, kumaş da okşamayan bir insan olarak 1965’te işe başladım. Kumaş işinin gelecekte sürmeyeceğini anladım. O günlerde her şey terzi ile oluyordu. Hazır giyim hiç yoktu. Gömlek bile gömlek ustası tarafından yapılırdı.

OKULDA ZOR HECELERDİM

- Hazırgiyime geçiş nasıl oldu?

1969 yılında Avrupa’da ilk fuarlara gitmeye başladım. Gördüklerimiz de günün modası, rengine göre Türkiye’ye adapte ederdik. En basit şey gömlekti. Gömlek ile başlayayım dedim. O günün şartlarında beyaz, mavi krem ve sadece düz renk vardı. İyi bir Rum usta bulduk başladık. Bir isim koymamız lazım... Avrupa’da modacıların hepsi ya ismini ya da adını soy adını kullanıyor. Abdullah desek olmayacak. Kiğılı desek nasıl olacak, zaten okul hayatımda da soyadımı hecelemekte zorlanırdım. Bir şey uydurmayı da istemedik. Kiğılı’yı koyalım dedik. Gömleklere bu ismi koyduk. Altı ay sonra pantolon imalatına başladık.

AMAN, MİRAS GİDECEK!

- Markalaşma sürecine nasıl girildi?

Bugün benim gömleğimin düğmesi düşse, onu dikecek vasıfta değilim. İşi yapmak başka, işin alt yapısını yapmak başka bir şey. Pantolon, ceket, takım elbise böyle sırayla takip etti. 1969’da Sultanhamam’da ailemden gizli olarak, (Maalesef genişlemeyi istemiyorlardı) hazır giyime girdim ve iş tutmaya başladı. 1969’da İstiklal Caddesi Mis Sokak’ta ailemden habersiz bugünkü Kiğılı mağazasını açtım. Babamın haberi bile yoktu. Gelince şaşırdı. Akşam aile meclisi toplandı ve dediler ki ‘Bu çocuk işin başında durursa, aile mirasımız tükenir.’ Aile büyükleri yaptıklarımın tuttuğunu görünce, eskisi gibi ‘Aman ne yapıyorsun’ lafları kesildi. İş iyi gitti. İstiklal Caddesi en önemli pazardı. Hem kumaş ticareti yaptım, hem hazır giyim yaptım.