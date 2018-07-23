Gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatları son açıklama ne yönde 23 Temmuz öğleden sonra altın ons değeri 1.228 Dolar'a düşünce altın fiyatları, gerilemede meydana gelirken gram altın çeyrek altın fiyatı, bugün kaç liradan işlem görüyor? Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Gram altın 188,8 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.263 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle haftaya düşüşle başlamasının ardından 188,8 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişten bulduğu destekle 190 lira seviyelerini test eden gram altının fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 189,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı bugün ise hem ons fiyatı hem de döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 188,3 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 kayıpla 188,8 liradan işlem görüyor. Dolar'daki düşüş gram altının değerinde de düşüş sağlarken, ekonomi uzmanları, TCMB, faiz artırımını pas geçmesi durumunda piyasalarda yükselişin tekrardan yaşanabileceğini açıkladı. İşte Kapalı Çarşı'da gram altın çeyrek altın fiyatı



Altının ons fiyatı ise 1.235,25 dolarla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, yüzde 0,1'lik azalışla 1.230,3 dolar seviyelerinde dengelendi.



Altın piyasası, haftanın ilk günü 23 Temmuz'da hafif düşüş içerisinde olurken, Pazartesi günü kuyumcu fiyatları, alım-satım işlemlerinde son durum nedir? Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş, sarı-metal piyasalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Memiş " Cuma günü 4.79’dan haftayı tamamlayan dolar/TL kuru 4.70 devamında 4.65 Lira seviyesine kadar gerileyebilir. Altının gram değeri ise kademeli olarak 187-185-183 Lira seviyelerine gerileyebilir. Yani TCMB’nin faiz kararı piyasaları beklentileri karşılarsa TL diğer para birimleri karşında pozitif ayrışır. Ancak TCMB, faizlerde bir değişikliğe gitmez faiz artırımını pas geçerse o zaman çarşı pazar yeniden karışır. TL’ye karşı tekrar sert satışlar başlayabilir, döviz kurları yeni zirvelerini test ederken altının gram değeri d2 200 Liraya tekrar yükselir. BIST 100 endeksinde gün içindeki değer kayıpları yüzde 5’i bulabilir. Bu sefer sert düşüşler 85 bin puana kadar sürebilir. PPK’nın kararı piyasaları negatif mi, pozitif mi etkileyecek hep beraber göreceğiz." açıklamasında bulundu.







Altın yorumları bölümümde Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş'in açıklamaları dikkat çekti. Güzeliş "Dünya piyasalarında, yaşanan ticari, jeopolitik gelişmeler doğrultusunda temkinli bir bekleyiş olduğu gözlemleniyor. ABD ve Çin arasında başlayan, etkisi tüm piyasalara yayılan ticaret savaşları ile Temmuz ayı bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Dünya piyasalarındaki hareketliliğin etkisi ile birlikte, Türkiye’de siyasi gündem de altın değerlerini yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanmasının ardından piyasalarda önce hızlı bir tepki görüldü. Doların hızlı bir yükseliş gösterdiğini buna bağlı olarak altın değerlrinde yükseliş olduğunu görüyoruz." açıklamalarında bulundu.

ALTIN FİYATLARI - 23 TEMMUZ 2018



Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 187,53 187,59 % -1,11 15:49 Bilezik (22 Ayar) 171,61 171,77 % -1,05 15:31 Altın Ons 1.228 1.229 % -0,17 15:50 Has Altın Gram 188,13 188,31 % -1,07 15:30 Altın KG-Dolar 39.312 39.325 % -0,18 15:35 Altın KG-Euro 33.709 33.723 % -0,01 15:19 Cumhuriyet Altını 1.248,00 1.263,00 % -0,79 12:26 Tam Altın 1.242,40 1.273,70 % -1,01 15:25 Yarım Altın 600,49 616,12 % -1,02 15:25 Çeyrek Altın 301,07 307,94 % -1,05 15:30



Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 liradan, Cumhuriyet altın ise 1.263 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan 183 liranın destek, 200 liranın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Altının ons fiyatında ise bu hafta toparlanma yaşanabileceğini aktaran Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.237 dolar direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye, yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 1.245 dolar seviyesine kadar sürebilir." dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın alış 186.01 liradan işlem görürken, gram altın satış 187.60 Türk Lirası. (22 Temmuz'da gram altın 189.83 liradan işlem görüyordu)



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın alış 303.81 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 310.02 Türk Lirası. (22 Temmuz'da çeyrek altın 313.69 liradan işlem görüyordu)



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1250.41 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1262.80 Türk Lirası. (22 Temmuz'da Cumhuryet altını 1278.06 liradan işlem görüyordu)



22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?



22 ayar altın bilezik alış 170.10 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 171.83 Türk Lirası.



TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın alış 1227.54 liradan işlem görürken, tam altın satış 1239.79 Türk Lirası.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın alış 607.45 liradan işlem görürken, yarım altın satış 619.90 Türk Lirası.



REŞAT ALTIN NE KADAR?



Reşat altın alış 1224.66 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1237.03 Lirası.









ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.



ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?



Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.



SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?



Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre; Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.



- Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.



- Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.



- Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.