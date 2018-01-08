Granit lideriydi, şimdi gayrimenkulde büyüyor

Madencilikten inşaata, inşaattan tekstile kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Doğa Şirketler Grubu Türkiye ekonomisinin geleceğine olan inancıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Asıl işleri madencilik olan grup, granit pazarına Çinli üreticiler hakim olunca inşaat sektörüne girmiş. Grubun genç patronu Doğa Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Ayvacı, “Babamızın inşaat mühendisi olmasından dolayı zaten sektöre yabancı değildik” diyor. Şirket bugün geldiği noktada ise Merter Vakko binasının yerine inşa edilen Platform Merter, Malatya Tekel binasının yerine inşa edilen Doğa Cadde AVM, Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen Karat 34 ve Bakırköy sahildeki Pruva 34 gibi büyük projelere imza atmış. Bugüne kadar 500 milyon dolarlık yatırım yapan şirket gayrimenkulde büyümesini sürdürmeyi planlıyor .

- Sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz, sektöre nasıl adım attınız?

Uzun yıllardır birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Asıl işimiz aslında madencilik, 2011 yılı sonuna kadar dünyanın dört bir yanından Hindistan, Brezilya ve Afrika’dan büyük blok kayalar alıp gemilerle Türkiye’ye getirerek kendi fabrikamızda granit üretip yurtiçi ve yurtdışına pazarlıyorduk. Türkiye’deki granitin yüzde 80-85’i bizim fabrikadan çıkıyordu. Birçok sektörde olduğu gibi Çin pazarının sektöre hakim olmasıyla birlikte granit işinden çekilme kararı aldık. Babam inşaat mühendisidir, bu nedenle de bir yandan inşaat sektöründe de faaliyet gösteriyorduk yabancı olduğumuz bir sektör değildi.

- Gayrimenkul sektörüne girişiniz nasıl oldu?

Yıllarca madencilik sektöründe hizmet verdik. Çin’in sektöre hakim olmaya başlamasıyla birlikte sektörün Türkiye pazarında önü tıkanmaya başladı. Bu nedenle de fabrikamızı kapatıp farklı sektörlere yöneldik. Çayırova’da bulunan granit fabrikamızın yerine antrepo yapma kararı aldık. Toplam 90 milyon dolarlık yatırımla 225 bin metrekarelik kapalı alana sahip aynı anda çalışacak 245 kapılı Türkiye’nin en büyük antreposunu hayata geçiriyoruz. Ekol Lojistik ile anlaşarak 10 yıllık bir sözleşme imzaladık, Yeni yılda şubat ayının sonu gibi teslim edeceğiz. Bu arazimizin yanında 30 küsur dönümlük bir arazimiz daha var, birkaç farklı şirket ile şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Eğer bir anlaşma sağlayabilirsek 70 bin metrekarelik bir antrepo daha yapabiliriz.

- Gayrimenkul sektöründe tamamlanan ve yapımı devam eden projelerinizi kısaca anlatır mısınız?

Tamamlanan projelerimiz arasında Doğa Panorama, Akkom Ofis Park, Platform Merter, Doğa Plaza ve Doğa Cadde AVM, inşaat çalışmaları devam eden projelerimiz arasında ise ‘Karat 34’ ve ‘Pruva 34’ yer alıyor. Doğa Şehircilik ve Başyapı İnşaat imzasıyla İstanbul Avrupa Yakası’nın iş ve yaşam aksının kesiştiği noktada Basın Ekspres Yolu üzerinde Emlak Konut GYO güvencesi ile ‘Karat 34’ projemizi inşa ediyoruz. 3 rezidans, 3 ofis olmak üzere 6 bloktan oluşan projemizde toplam 441 konut ile 123 adet ofis 28 ticari ünite bulunuyor. Bakırköy sahil yolunda yükselen ‘Pruva 34’ ise, 7 rezidans, 2 otel ve 1 apart otel olmak üzere toplam 10 bloktan meydana geliyor.

- Bu projelerin yatırım miktarı ne kadar?

Devam eden projelerimizde Sapanca, Pruva 34 ve Karat 34 de 500 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Toplam hasılatımız ise 1.5 milyar dolar olacak.

- 2018 yılında büyüme hedeflerinizden ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Yurt içi veya yurt dışı faktörler nedeniyle ekonomide ve siyasette belirsizlikler yaşansa da, Doğa Grubu şirketleri olarak ekonomimizin geleceğine ve sektörümüze güveniyoruz, emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2012 yılında Ümraniye’deki NETAŞ’ın arazisini 100 milyon dolara satın almıştık. 2018 yılının sonuna doğru burada konut, dükkan, ofis olarak karma bir proje hayata geçirmeyi planlıyoruz.