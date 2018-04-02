GSS prim borcu için bugün son gün

Prim ödemediği için Genel Sağlık Sigortası borcu biriken vatandaşlar için yarın son gün. Gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalıları 02.04.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. Daha önce kendilerine borç çıkartılanlar için hem faizler silinmiş hem de borçları aylık 300 liraları bulan rakamlardan 53,33 liraya indirilerek yeniden hesaplanmıştı. Bu vatandaşların da 30 Nisan tarihine kadar çıkartılan borçları ödemesi gerekiyor. Söz konusu borçların 30.04.2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecek.



PRİM ÖDEMELERİNE TAKSİT



Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ancak son bir yılda borçlarını ödeyemeyen uyumlu prim borçlusuna kolaylık sağlanacak. Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile borçlara erteleme ve taksitlendirme getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerin geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmaları şartı aranacak. Tecil ve taksitlendirmelerde, gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine enflasyon oranları basit usulde uygulanacak.



426 LİRAYA KADAR BORÇLAR



Bu kapsamda gelir seviyesine göre 71 TL, 213 TL ve 426 TL olmak üzere üç farkla prim ödeniyordu. Gelir testi yaptırmayanlar da en yüksek tutardan prim ödemek zorunda kalıyordu. Ancak bu sistem 1 Nisan 2017'de değişti. Geçen yılki bu değişiklikle üçlü prim sistemi kaldırıldı. Bunun yerine tekli prim sistemine geçildi. Prim brüt asgari ücretin üçte birine sabitlendi.



PRİM BORCUNDA TEK TARİFE



Geçen yıl 53 lira olan prim bu yıl itibarıyla 60.89 lira olarak uygulanıyor. 1 Nisan 2017'de yapılan düzenlemeyle birikmiş GSS prim borcu olanlara da kolaylık sağlandı ve 2 Nisan'a kadar süre tanındı. 2 Nisan'a kadar gelir testine girenlerin prim borcu 53 lira üzerinden güncellenecek.



GSS PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?



GSS prim borcu sorgulamak için e-Devlet'e bakabilirsiniz. Bunun için e-Devlet'e giriş yapmalısınız. e-Devlet sistemine girişte e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya bankacılık seçenekleriyle giriş yapabilirsiniz.



(Yenişafak)