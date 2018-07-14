Güçlenerek çıktık
İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz’daki demokrasi mücadelesinin Türkiye’nin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’nin güçlendiğini belirten iş dünyası temsilcileri “Ekonomik cephenin neferleriyiz” dediler.
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin: 15 Temmuz’un, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen Türkiye’nin yakın tarihinde önemli dönüm noktalarından biri oldu. Yüce milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. Demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye’nin gücünü bir kez daha ortaya koydu ve yaşanan tüm zorlukları birlik ve beraberlikle aşacağımızı gösterdi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen: 15 Temmuz 2016, tarihimizde nesilden nesile bir yandan demokrasi şehitleri için acı bir yas günü, öte yandan demokrasimiz adına elde ettiğimiz büyük bir zafer olarak anılmaya devam edecektir.
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu: Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi iş dünyasını da kenetlemiştir. İş dünyası olarak tek vücut demokrasiye sahip çıktık, her zaman, her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 15 Temmuz’da, zor şartlarda kazanılan bu vatanı ve kurulan bu Cumhuriyeti, masum güvenlik güçlerimizi de kirli amaçlarına alet ederek yıkmaya çalışan hainlere hak ettikleri karşılık verilmiştir. Milletin hür ve özgür iradesine dayanan demokrasi en büyük güvencemizdir. Demokrasinin olmadığı yerde ne bir ülkeden ne de milletin söz hakkından bahsedilebilir.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Bizler, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde ekonomik cephenin neferleriyiz. Milli seferberlik şuuruyla ülkemize yönelen tüm tehdit ve taarruzların karşısında, bulunduğumuz mevzide görevimizin başındayız.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürecek.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Toplum olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, güvenlik, adalet ve refah ülkesi olarak ancak toplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz’un yarattığı sarsıntıyı geride bırakabilir.
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özen Kuzu: Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı değişim ve büyüme, İslam dünyasında öncü konumda olması, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyaya karşı gösterdiği dik duruş herkesi rahatsız edici duruma geldi. Büyümemize tahammül edemeyen dış güçlerin içimizdeki hain FETÖ örgütüyle bir olup kalkıştığı alçak girişim kısa sürede liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde halkımızın desteğiyle atlatıldı.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur: 15 Temmuz 2016’da ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan okyanus ötesinden idare ve sevk edilen FETÖ yapılanması cuntacı kafalarla işbirliği yaparak milletimizin milli iradesini hedef almıştır. Ne var ki, bu alçak girişim milletimizin sağduyusu ve cansiperane duruşu ile engellenmiştir., 15 Temmuz’da milletimiz özüne dönmüştür.
YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem: Ülkemizin 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığı darbe girişimi, Türk halkının birlik ve beraberlikle harekete geçmesiyle, başarısızlıkla sonuçlanmış, böylece Türkiye, anayasal düzene ve hukuk devletine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur.
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Türkiyemiz, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmayı ve geleceğe umutla bakmayı başarmıştır.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Ziraat odaları ve TZOB, 5 milyona yakın üyesiyle daima demokrasinin yanında olmuş ve darbelere karşı durmuştur. Bu ülkenin temel direği olan çiftçimiz, birlik ve beraberliğin de teminatıdır. Çiftçimizin, bu görevini her zaman yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmasını kimse engelleyemeyecektir.
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