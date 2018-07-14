Güçlenerek çıktık

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin: 15 Temmuz’un, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen Türkiye’nin yakın tarihinde önemli dönüm noktalarından biri oldu. Yüce milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. Demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye’nin gücünü bir kez daha ortaya koydu ve yaşanan tüm zorlukları birlik ve beraberlikle aşacağımızı gösterdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen: 15 Temmuz 2016, tarihimizde nesilden nesile bir yandan demokrasi şehitleri için acı bir yas günü, öte yandan demokrasimiz adına elde ettiğimiz büyük bir zafer olarak anılmaya devam edecektir.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu: Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi iş dünyasını da kenetlemiştir. İş dünyası olarak tek vücut demokrasiye sahip çıktık, her zaman, her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 15 Temmuz’da, zor şartlarda kazanılan bu vatanı ve kurulan bu Cumhuriyeti, masum güvenlik güçlerimizi de kirli amaçlarına alet ederek yıkmaya çalışan hainlere hak ettikleri karşılık verilmiştir. Milletin hür ve özgür iradesine dayanan demokrasi en büyük güvencemizdir. Demokrasinin olmadığı yerde ne bir ülkeden ne de milletin söz hakkından bahsedilebilir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Bizler, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde ekonomik cephenin neferleriyiz. Milli seferberlik şuuruyla ülkemize yönelen tüm tehdit ve taarruzların karşısında, bulunduğumuz mevzide görevimizin başındayız.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürecek.