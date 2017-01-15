Gümrük Birliği’nde AB modeli 30-40 milyar dolar getirecek

Brexit sonrası İngiltere’nin AB ile ilişkilerinin bir benzerini Türkiye ile de kurması konusunda anlaştıklarını kaydeden Zeybekci “Önümüzdeki dönemde İngiltere AB ile nasıl bir ilişkiye sahipse, Türkiye’de yüzde 100 aynı ilişkiye sahip olacak. Bu anlamda son derece önemli” diye konuştu. AB ve Türkiye’nin bu konuda bağımsız kuruluşlara etki değerlendirme analizleri yaptırdıklarını belirten Zeybekci “Elde ettiğimiz sonuçlarla ilgili 4 farklı senaryo ortaya çıktı. Birinci senaryoda, Gümrük Birliği’nde yapısal sorunların çözüme kavuşturulması, hizmetler ve kamu alımlarında full genişleme, tarımda yüzde 50 bir liberasyon.

GSYH YÜZDE 2 ARTACAK

Bu senaryo gerçekleştiğinde Türkiye’nin GSYH’sinde yüzde 1’lik bir iyileşme görülüyor. Dış ticaret noktasında ise AB’nin Türkiye’ye ihracatı yüzde 30’larda artarken, Türkiye’nin AB’ye ihracatı ise yüzde 23’ler seviyesinde artış gösteriyor. İkinci senaryoda, Gümrük Birliği’nin sanayide, hizmetler ve kamu alımları dahil tam anlamda güncellenmesi söz konusu. Bu tabii tedricen, belirli bir plan çerçevesinde olacak. İstediğimiz ikinci senaryonun gerçekleşmesi. Bu senaryoyu Türkiye için çok daha uygun olarak görüyoruz. Bu senaryoda GSYH’de yüzde 2’lik bir artış oluyor, bu yaklaşık 30-40 milyar dolarlık bir etki demek. İhracatta bugüne kadarki trendin dışında en sonuna geldiğinizde yüzde 25’lik bir ilave demek. AB’nin Türkiye’ye ihracatında da bu seviyede bir artış gözleniyor. Toplam havuz ve ekonomi büyüyor” dedi.