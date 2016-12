Gümrük Birliği’nde ‘full paket’ masada

2017’de ekonominin en önemli gündem maddelerinden birisi olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi görüşmelerinde dört alternatif masada. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nin (AB) dört alternatiften ‘full paket’e ağırlık verdiğini söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, full paketin içerisinde kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörünün yanı sıra Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı anlaşmalara taraf olması ve karar alma mekanizmalarında yer alması olduğunu açıkladı. Zeybekci “Gördüğüm kadarıyla ikinci alternatif hem AB hem de bizim için, full Gümrük Birliği iki tarafa da olumlu gelen alternatif. Tarım, hizmetler, sanayi ürünlerinde tam ekonomik anlamda serbestiyet full entegrasyon diyelim biz ona. Ağırlıklı olarak üzerinde duracağımız seçenek olacak. AB’nin de bu kapsamda yaklaşımı var” dedi.

DÖRT ALTERNATİF

Etiyopya programı öncesinde uçakta gazetecilerin Bakanlar Kurulu’nda sunumu gerçekleştirilen Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, etki analizi ile ilgili yapılan sunumda dört alternatifin tek tek etki değerlendirmesinin yapıldığını belirtti. Zeybekci, şunları söyledi: “Birinci alternatif olursa Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ama tarımda biraz tedbirli davranılması yüzde 50 açılım. İkinci alternatif tam anlamıyla güncellenmesi tarım dahil. Hizmetler, kamu alımları dahil. Her alternatifte de karar alma mekanizmalarında yer almak ve üçüncü ülkelerle STA’lara taraf olmak. Üçüncü alternatif de Gümrük Birliği’nin kapsamlı bir STA’ya dönüştürülmesi. Hizmetleri, kamu alımı tarımı da kapsayacak şekilde STA’ya dönüştürülmesi. Bütün ürünlerde her kapsamda her şeyde ayrı ayrı gümrük tarifleri belirleme hakkı var tarafların. Diledikleri gibi dizayn etme hakkı var. Dördüncüsü de şu anki mevcut Gümrük Birliği’nin sadece tek başına sanayi ürünleriyle STA’ya dönüştürülmesi. Bu şu andaki halden geri gitmek demek. Biz tüm bunları değerlendirdik” dedi.

İLK ÇEYREKTE YETKİ VERİLİR

Süreçte 2017 sonunda önemli bir noktaya gelmek istediklerini aktaran Bakan Zeybekci, “Bunu bitirmek de diyebiliriz. Ama bu çok yoğun bir süreç olacak. Ama bunu 2017 maksimum 2018’de tamamlamamız gerekiyor. Dünyada bazı süreçler çok hızlı gidiyor. TTIP için de önemli” diye konuştu.

YENİ BİR DÖNEM

Ekonomi Bakanı Zeybekci önümüzdeki dönemde tam entegrasyon olması halinde Türkiye’nin yeni bir döneme, çağa geçiş sürecinin başlayacağını belirterek, “Türk şirketlerinin AB, Avrupa şirketlerinin Türkiye’de tüm sektörlerde gelip her tür hizmet sektörünü yapabilecek olması. Avrupa’nın nakliye, kargo şirketlerinin bu hizmetleri vermesi. Sağlık hizmetlerinin bu işleri yapması. Belediyelerdeki hizmetlerde bile Avrupa şirketlerinin gelip girebilmesi” diye konuştu.