Gümrük Birliği’nde tarihi süreç başlıyor

Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kararı AB komisyonundan geçti. AB Komisyonu önceki gün düzenlediği haftalık toplantıda, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi konusunda resmi görüşmelere başlamak için AB Konseyinden yetki talep etme kararı aldığını açıklamıştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise dün yaptığı açıklamada bu toplantıdan olumlu sonuç çıktığını belirterek “AB ilgili komiserlerince Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kararı geçti ve bunu AB Konseyi’ne gönderme kararı aldık’ dedi. Bu çok sevinçli, önemli bir haber” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ASO 1. OSB’de düzenlenen Ankara Sanayi Odası(ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısına katıldı.

2017’DE BİTİRMEK İSTİYORUZ

Bakan Zeybekci, AB Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström’ün kendisini telefonla aradığını dile getirerek, şunları söyledi: “İhracatımızın yüzde 48.5’ini yaptığımız bir blok ile bunu sadece sanayi ürünlerindeki bir kapsamla yapabiliyorduk. Bu kapsama tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımları da dahil olacak şekilde genişleteceğiz AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını. İkincisi Türkiye karar alma mekanizmalarına dahil olacak. Üçüncüsü AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması ve benzerlerine Türkiye otomatik olarak taraf olacak. Son derece önemli, tarihi, olumlu bir süreç başlıyor. Hedef olarak 2017’nin ilk çeyreğinde resmi olarak bitirmek, başlangıç vuruşunu da inşallah Türkiye’de yapacağız. 2017’nin sonuna kadar da bitirmek, önemli bir noktaya gelmek istiyoruz.”

PİYASA KENDİ DENGESİNİ BULUR

Bakan Zeybekci, konuşması sırasında daha önce kura müdahale edilmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak, “Dokunmamak lazım müdahale etmemek lazım. Piyasa kendi dengesini bulacaktır. Hala aynı şeyi söylüyorum” dedi. “İşimize bakacağız, üretime bakacağız” diyen Bakan Zeybekci, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Daha çok üretmenin yoluna bakacağız. Laf üstüne laf yetiştirme zamanı değil. İş üstüne iş yetiştirme zamanı. Taş üstüne taş koyma zamanı. Biz ülkemize inanıyoruz. Biz sanayimize, üretimimize inanıyoruz. Dünyanın en riskli bölgesindeyiz biliyoruz. Etrafımızda bütün ateş çemberine bakın. Buna rağmen 7 milyon vatandaşımıza ek iş sağlamışız, ilave istihdam sağlamışız. Ekonomiler yerle bir olurken yapmışız bunu.”