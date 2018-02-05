Gün geçtikçe yaygınlaşıyor

CarrefourSA ile birlikte hayata geçirilen proje kapsamında mağazada kullanılan profesyonel ekranlar ile yenilikçi mağaza ortamının sağlanarak müşterilere daha keyifli bir ortam sunulmasının önemini ifade eden iDisplay Proje Satış Yöneticisi Serdar Sungurtaş, “Alışveriş yaparken ürünler hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli. Aynı zamanda marketin size sunduğu indirimleri ve mesajları da takip etmeniz gerekiyor. Dijital ekranlar tam da bu noktada devreye giriyor. Perakende sektöründe digital signage teknolojisi daha fazla kullanılır hale geldi. 2017 yılında bu ekranları AVM’lerde, bankalarda, hastanelerde yaygın biçimde gördük, yeni yılda da mağazalarda sıkça karşılaşacağız” diye konuştu.

Perakende sektörüne yön verdiklerini belirten CarrefourSA Teknoloji ve Altyapı Projeler Müdürü Ayhan Karayel ise şunları söyledi: “Dijital Mağazacılık Projesini hayata geçirirken dijital ekranların, müşteriyle kurduğumuz iletişime katkı sağlayacağını düşündük. Uzun zamandır mağazalarımızda farklı büyüklüklerdeki ekranları kullanıyoruz ancak bu kez digital signage teknolojisinin bir ürünü olan bu dijtal ekranları mağazalarımızdaki bir çok alana uyguladık. iDisplay ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje tüketiciden de çok olumlu tepkiler aldı”

Mağaza girişlerinde ve iç alanlarda led ve videowall ekranlar, reyonlar ve kasa arkaları gibi çeşitli lokasyonlarda da bilgilendirme ekranlarını tercih ettiklerini belirten Karayel, “Mağazalarda digital signage teknolojilerinin kullanılmasıyla sağlanacak olan yenilikçi ve teknolojik firma imajına ve iletişim gücüne her firmanın ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” dedi.