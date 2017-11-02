Günde 200 ton üreten kadın girişimci talebe yetişemiyor

Silaj sezonunda günlük 150-200 ton silaj üretimi gerçekleştiren kadın girişimci Harika Durgut, KOSGEB desteği ile kurduğu silaj üretim tesisinde makineyi de kendisi kullanıyor. Silaj makinesinin bilgisayardan farksız olduğunu söyleyen Kadın Girişimci Durgut, makine ekranında gerekli tüm bililerin yer aldığını ve ne yapılması gerektiğini görebildiğini söyledi.

Girişimcilik eğitimi aldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü’nün daveti üzerine girişimcilik eğitimi aldığını açıklayan Harika Durgut, “Hobi olarak başladığım Saanen keçilerinin sayısının artması ile birlikte bunların beslenmelerinde yaşamış olduğum sıkıntılar bizi arayışa sürüklemişti. Bu arada Tarım Bakanlığımızın ve İl Müdürlüğümüzün beni arayarak ‘Girişimcilik Eğitimine’ davet etmeleri üzerine girişimcilik eğitimi aldım. Eğitime giderken zaten proje hedefli gitmiştim ben. Girişimcilik eğitiminde almış olduğumuz örnekleri ile projem üzerindeki örnekleri çalışarak projemi hazırlamak kolaylaştı. Eğitim sonunda hemen projemi hazırlayıp sundum ve hayata geçirmiş omdum.” Dedi.

“Muğla’nın bütün ilçelerine hakimim”

Ürettiği silaj ile bölgede iddialı konuma gelen Harika Durgut, kısa sürede bölgedeki tüm üreticiler ile irtibat kurduğunu ve Muğla’ya şu anda hakim olduğunu belirtti. Durgut, “KOSGEB ‘ten bayanlara 50 bin lira hibe var. İki yıl sonra başlayan geri dönüşümlü faizsiz kredi ile işe başladım. Muğla’nın bütün ilçelerine hakim durumdayım şu an. Çünkü kaliteli ve sağlıklı paketleme yaptığım için tercih ediliyorum. Sürekliliği oluyor” dedi.

“Sosyal medya kanalıyla işimi büyütüyorum”

Muğla bölgesinde bütün havyan sahiplerinin müşterisi olduğunu, ulaşamadıklarını ise sosyal medya kanalıyla ulaştığını söyleyen kadın girişimci Durgut, “Bütün hayvan sahipleri müşterim. Hem hayvan sahipleri, hem de tarladaki mahsulünü iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri açısından paketlemeyi tercih ediyorlar. İşletmem ile ilgili sosyal medya üzerinden hesap açtım. Hayvan grubu arkadaşlar ile bağlantı kuruyorum. Onun arkadaşı derken bir şekilde çoğalmayı çalışıyoruz” dedi.

Kadın girişimci Harika Durgut, önümüzdeki süreçte yeni yeni projeler geliştirdiğini ve bu projelerin Muğla’da bugüne kadar hiçbir girişimcinin cesaret edemeyeceği projeler olduğunun altını çizerken, yerel yönetimlerin de kendisine arazi konusunda yardımcı olmalarını istedi.