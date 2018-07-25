Güneş şehri Van’a 55 milyon dolar'lık GES

Güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden olan Van, bu alanda geleceğini aydınlatacak yatırımları almaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı alan Van’da, yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla kentin ilk lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisi kuruluyor.

EYLÜLDE HİZMETE GİRİYOR

Akfen Holding tarafından Edremit ilçesinde 600 bin metrekarelik alanda kurulum çalışmaları sürdürülen 30 megavat kapasiteli GES’in, 20 megavatlık ilk etabında eylül ayına kadar üretime başlanması planlanıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, yıllık 3 bin 68 saatlik güneşlenme süresi, bin 635 kilovatsaat/metrekarelik global radyasyon değerlerine sahip Van’ın teknik, coğrafi ve iklim parametrelerinin etkisi, elektrik enerjisi üretim verimliliği ve GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye’de birinci sırada yer aldığını söyledi.

2011’de yayımlanan 6094 sayılı kanun ile izin verilen 600 megavatlık lisanslı GES kotasının 28 kente tahsis edildiğini, bu iller arasında 77 megavat ile en yüksek ikinci kotanın Van’a verildiğini belirten Güray, 600 megavatlık GES lisanslı kotasının TEİAŞ tarafından il bazında yapılan yarışma usulü ile megavat başına en yüksek katkı payı sunan firmalara ayrıldığını anlattı. Güray, “Şu anda 30 megavatlık yatırımın 20 megavatlık kısmı tamamlanmak üzere. Eylül ayında hizmete girecek. Kalan 10 megavat ise önümüzdeki yıl tamamlanarak devreye alınacak. Toplamda 30 megavat yatırım ilimize kazandırılacak.”