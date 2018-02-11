Güney Afrika, Türk yatırımcıları bekliyor

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrikalı siyasetçilerin, Türk yatırımcı istediklerini ve Türkiye'nin Güney Afrika pazarında daha çok yer alması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Ülgen, AA muhabirinin Türkiye ve Güney Afrika ticari ilişkileri hakkındaki sorularını yanıtladı.

İstanbul'da 11-12 Şubat'ta düzenlenen "2. Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı" sürecinde Güney Afrika-Türkiye ticari ilişkilerinin daha yakından ele alınacağını vurgulayan Ülgen, Afrika kıtasının kapısı konumundaki Güney Afrika ile gelişecek ilişkilerin, tüm Afrika kıtasında etkili olacağını dile getirdi.

Güney Afrikalı politikacılardan Türk yatırımcı talebi

Güney Afrika'nın, Türkiye'nin kıtadaki en büyük ticari partnerlerinden biri olduğuna işaret eden Ülgen "Güney Afrika ile ortak ticaret hacmimiz 1,5 milyar dolar düzeyinde. İki ülkenin ticari potansiyeli ve kadim tarihi bağlarını göz önüne aldığımızda bu miktar iki ülke açısından da tatmin edici düzeyde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ülgen, ticaret hacminin artırılması için yoğun çaba harcadıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Bizim ticaret hacmimizi artırma konusunda yoğun çabalarımız var fakat daha da önemlisi Güney Afrikalı politikacıların bizden Türk yatırımcıların ülkelerine gelmesi yönünde talepleri var. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu bağlamda buraya daha fazla Türk girişimciyi bekliyoruz. Güney Afrika ticaret anlamında çok bakir bir alan. Burada özellikle perakende sektöründe girişimcilerimizin yapabilecekleri çok iş var. Mevcut durum itibarıyla Güney Afrika’daki büyük AVM'lerde Türk firmalarımız var. Bu durum yeni girişimcilerimiz için özgüven kaynağıdır.

Bizim buradaki en güzel başarı hikayemiz Arçelik'tir. Arçelik Güney Afrika'da Defy adı ile beyaz eşya pazarının yüzde 40'ından fazlasını elinde bulunduruyor. Arçelik ölçeğindeki firmalarımızı buraya özellikle bekliyoruz."