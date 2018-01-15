Güney Kore´nin kararı ile Bitcoin yeniden yükselişe geçti İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen 'düzenleme' haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, Güney Kore´den gelen kripto para hesaplarını yasaklama kararının geri çekilmesinin etkisiyle, yüzde 4.96 arttı.