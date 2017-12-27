Güneydoğu'dan 173,7 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, bölgeden yılın ocak-kasım döneminde 173 milyon 685 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerine kuru meyve ve mamulleri ihracatı yaptıklarını ifade etti.

İhraç ettikleri ürünlerin başında Antep fıstığının geldiğine işaret eden Çıkmaz, "Antep fıstığı artık sadece yemiş olarak kullanılmıyor. Çikolata başta olmak üzere birçok sanayi alanında kullanılan Antep fıstığı, bölgemiz ihracatının önemli ihraç kalemlerinden biri olarak dikkati çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgeden yılın ocak-kasım döneminde 173 milyon 685 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini bildiren Çıkmaz, ihracatta 76 milyon 238 bin dolarla ilk sırayı alan kuru kayısıyı, 38 milyon 469 bin dolarla Antep fıstığının takip ettiğini ifade etti.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatında ilk sırayı Avrupa Birliği ülkelerinin aldığını belirten Çıkmaz, bu bölgenin ihracattaki payının yüzde 46,7 olduğunu kaydetti.

Çıkmaz, AB ülkelerini yüzde 16,6 pay ve 28 milyon 947 bin dolarla Ortadoğu ülkelerinin izlediğini bildirdi.

Abdulkadir Çıkmaz, 28 milyon 403 bin dolarlık ihracatla ilk sırada Almanya’nın yer aldığını, bunu 18 milyon 742 bin dolarla İtalya ve 18 milyon 456 bin dolarla ABD’nin takip ettiğini ifade etti.