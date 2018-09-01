Güneydoğu'dan 185 ülkeye 5,4 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölge ihracatı ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Söz konusu dönemde 185 ülkeye 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat yüzde 49'luk payla Ortadoğu ülkelerine yapıldı. Bunu yüzde 19,9 ile AB ülkeleri, yüzde 11,4'le Afrika ülkeleri izledi.

Öte yandan tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olarak kayıtlara geçti.

Gaziantep'in 8 aylık ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 4 milyar 419 milyon 959 bin dolar oldu.

- "Daha çok çalışacağız"

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların hep birlikte kenetlenerek aşılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak son dönemlerde ekonomimizde yaşanan sıkıntılardan ders çıkararak, sanayide ve üretimin bütün aşamalarında endüstri 4.0'ın uygulanabilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarına hız verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üretecek ve eğitimli insan iş gücünün üretimin bütün safhalarında yer alması için kalifiye ara eleman yetiştirilmesine önem vererek dünya pazarlarına sunduğumuz ürünlerimizin patentli ve global markalar haline gelebilmesi için çalışacağız."