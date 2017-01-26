Günübirlik evler tehlike saçýyor! 84 çocuk yakalandý

Günübirlik kiralanan bataklýk yuvasý evler tehlike saçýyor. Türkiye'nin kanayan yaralarýndan biri haline gelen günlük kiralýk ev bataklýðý; henüz 14-15 yaþýndaki çocuklarý yutan uyuþturucu, fuhuþ ve terörün merkezi haline geldi.

KARTVÝZÝTLE AVLIYORLAR

Ýstanbul Beylikdüzü'nde sadece son bir ayda gözaltýna alýnan 350 kiþiden 84'ünü 18 yaþ altýndaki çocuklar, 70'ini gasp, hýrsýzlýk, uyuþturucu, torbacýlýk, terör gibi suçlardan aranan sabýkalýlar oluþturdu. Okul önlerinde daðýtýlan kartvizitlerle çocuklarý hedef alan þebekeler, saat baþý kiraladýklarý evlerle liselileri bataklýða çekiyor. Reina saldýrganýnýn yakalandýðý evin kýsa süreli kiralamasýnda da ikinci üçüncü þahýslarýn aracý olmasý, fidye olaylarýnýn pek çoðunun günlük kiralýk evlerde yaþanmasý, liseli ve üniversiteli gençlerin intiharlarý sosyal facianýn boyutlarýný gözler önüne serdi.

SUÇLULARIN SIÐINAÐI

Yeni Þafak, Ýstanbul-Beylikdüzü Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin suçlularýn sýðýnaðý olan günlük kiralýk evlere yönelik operasyonlarýna tanýklýk etti. Terör örgütleri militanlarýnýn da polise yakalanmamak için kullandýðý bu evlere zabýta ile baskýn düzenleyen polis, 350 kiþiyi gözaltýna alýndý. Son 1 ay içinde yakalanan 70 þahsýn, gasp, hýrsýzlýk, yaralama, güveni kötüye kullanma, darp, uyuþturucu bulundurma ve satma, oto hýrsýzlýðý, kaçakçýlýk gibi suçlardan sabýkasýnýn bulunduðu belirlendi. Suç þebekelerinin gizlenmek için tercih ettiði günlük kiralýk dairelerde yakalanan þahýslarla baðlantýlý 11 olay aydýnlatýldý.

SAATLÝK KÝRALAYAN VAR

Þüpheliler arasýnda bulunan 18 yaþýndan küçük 84 çocuðun bulunmasý dikkat çekti. Lise çaðýndaki bu çocuklarýn kiraladýklarý dairelerde uyuþturucu kullandýðý ve fuhuþa yöneltildikleri tespit edildi.Fuhuþ, kumar ve uyuþturucu yuvasý haline gelen 113 bina tamamen mühürlendi. Çocuklara saatlik daire kiralayan daire sahiplerine 10'ar bin TL idari para cezasý kesildi.

PARA CEZASI YETERSÝZ KALIYOR

Çocuklarýn, okul önlerinde daðýtýlan afiþ ve kartvizitlerle günlük ve saatlik kiralanan yerlere ulaþtýðý ortaya çýktý. Çocuklar, iþlemlerin ardýndan ailelerine teslim edildi. Türkiye'ye kaçak yollarla gelen yabancýlarýn tercih ettiði evlerde yakalanan 137 yabancý uyruklu þahýs ise sýnýr dýþý edildi. Günlük ev kiralayanlara yönelik uygulanan yaptýrýmlarýn yetersiz olduðunu vurgulayan emniyet yetkilileri, binalarýn zabýta tarafýndan mühürlendiðini ve bina sahiplerine idari para cezasý kesildiðini belirtti. Þahýslara idari para cezasý olarak 10 bin TL ceza kesiliyor. Binasý ve daireleri mühürlenen kiþiler ise mühür fekki karþýlýðýnda belediyeye 5 bin TL ödeyerek evlerini yeniden kullanýma açýyor. Emniyet yetkilileri mühür fekkine de idari para cezasý uygulanmasýnýn caydýrýcýlýðý ortadan kaldýrdýðýný bildirdi.

BROÞÜR TUZAÐI

22 Kasým 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan Olaðanüstü Hal Kapsamýnda Bazý Düzenlemeler Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname (Yeni KHK) düzenlemesi ile günü birlik ev kiralayanlara kimlik bildirme zorunluluðu getirilmiþti. Ancak günübirlik ve saatlik kiralanan evlerden aylýk 10 ila 20 bin lira arasýnda kazanç elde eden þebekeler, hiçbir kurala uymadan internet üzerinden özellikle okul önlerinde kartvizit ve broþür daðýtarak kiralýk evleri bataklýk haline getirmeye devam ediyor.

84'Ü ÇOCUK

Beylikdüzü'nde çok sayýda adrese düzenlenen baskýnda 350 þüpheli gözaltýna alýndý. Þüpheliler arasýnda çocuklarýn, aranan suçlularýn ve yabancý uyruklu kaçaklarýn olmasý dikkat çekti. 18 yaþýndan 84 çocuk polis tarafýndan ailelerine teslim edildi. (Kaynak: YeniÞafak)