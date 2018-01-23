Gurbetçiye Dergilik müjdesi
400’den fazla dergi ve 25 gazetenin dijital ortamda takip edilebildiği Dergilik globalleşiyor. Gurbetçiler için önemli bir çalışmaya imza atan Dergilik, Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerden indirilip, takip edilebilecek.
Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan Dergilik hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek uygulamada buluşturarak okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor. Teknolojik altyapısını her geçen gün daha da geliştiren uygulama artık dünyanın her noktasından ulaşılabilir hale geldi. Ülke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ama Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları artık Dergilik uygulamasıyla hem gazete hem de dergileri mobil cihazlardan tek uygulamayla takip edebilecek.
450 FARKLI YAYIN VAR
Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği Dergilik, dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, mizahtan bilime; birçok farklı kategoride içeriği bir araya toplayarak yayınların okuma sürelerini de arttırıyor. Türkiye’de büyük beğeniyle takip edilen Dergilik’ten şu anda 438 farklı yayına ulaşılabiliyor. 413’ü dergi olmak üzere 25 gazete Dergilik’ten okunuyor.
GÜNDE 150 BİN GAZETE
Çok sayıda yayının interaktif olarak okuyucuların beğenisine sunan Dergilik aynı zamanda okuma alışkanlıklarına da yön veriyor. Okuyucular Dergilik sayesinde ilgiyle takip ettikleri yayınların yanında çok fazla ilgi duymadıkları yayınlara da ulaşabilir hale geliyor ve farklı alanlarda özgün içerikleri keşfedebiliyor. Okur sayısı her geçen gün artan Dergilik’te günde ortalama 150 bin dergi ve 35 bin gazete indiriliyor.
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