Türkiye Odalar ve borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Haziran tarihinin yerinde bir karar olduğunu belirterek “Güven ve istikrarı muhafaza edelim” çağrısı yaptı. Terör örgütlerini kullanarak saldıran odakların Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istediğini de anlatan Hisarcıklıoğlu “Bunlara karşı içeride safları sıkılaştırmalıyız” dedi. Star’ın sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

SAFLARI SIKLAŞTIRALIM:

Küresel ekonomide belirsizlikler ve yön arayışları devam ediyor. Dünyada dengeler yeniden oluşuyor. Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reformlarla kurumsal yapısını güçlendiren ülkeler öne çıkacak ve geleceğin kazananı olacak. Türkiye küresel yarışta geri kalmamak için bu sürece çok iyi hazırlanmak zorunda. Bütün bunlar için de yeni yapısal reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak adımlara ihtiyacımız var. Terör örgütlerini kullanarak saldıran odaklar Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istiyor. Bunlara karşı içeride safları sıkılaştırmalıyız. Reform ateşini parlatalım ki, masa başından bize ahkam kesen reyting şirketlerini de mahcup edelim.

24 HAZİRAN DOĞRU TARİH:

İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran seçim tarihi son derece yerinde bir tercihtir. Türkiye, 24 Haziran sonrasında hedeflerine hızla ilerleyecektir. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. Önümüzdeki yeni dönemde de güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. Çevre ülkeler ateş çemberi içindeyken bu coğrafyada Türkiye bir istikrar adası olarak öne çıkabilir. İş dünyası olarak bize düşen görev, Türkiye’yi geleceğe bakan, daha güçlü bir ülke haline getirmektir. Milletimizi daha müreffeh yapmaktır.

GEÇ KALMAYALIM:

Türkiye’nin reel sektörü ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. Reel sektör olarak odaklanmamız gereken 5 temel konu var: borçlanma yerine öz kaynakla finansman, maliyet tasarrufu, e-ticaret, dijitalleşme ve sanayi 4.0 sürecine adaptasyon. Finansman ve tasarruf şirketlerin ayakta kalması ve sağlığı için önemli. E-ticaret, dijitalleşme ve sanayi 4.0 ise yeni ekonomi paradigmasının kodları. Bu beş konuya odaklanmak şart. Zira dünya yeni bir sanayi devriminin eşiğinde. Türkiye önceki sanayi devrimlerinde hep geç kaldı. Dahası kaçırdığımız hiçbir yarışı sonradan gelip yakalayamadık.

TALİH HAZIRLIKLI OLANA GÜLER:

Yeni ekonominin girdisi ne doğal kaynaklar, ne de coğrafya. Bu yeni yarışta başarılı olmak için becerikli oyunculara ve iyi bir kurumsal sisteme ihtiyacınız var. Biz de oyuncu potansiyeli var. Müteşebbis bir milletimiz. Ama eksiğimiz sistem. Unutmayın ki, talih hazırlıklı olana güler. Zamanın ruhunu kavrar, güven ve istikrarı muhafaza edip reformlarla eksiklerimizi düzeltirsek, bu dönemden güçlenerek çıkacak ve el birliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız.

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