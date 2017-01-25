Yeni nesil ACAR Gözetleme Radarı, taktik zırhlılara entegre edildi

Hızla gelişen milli savunma sanayisinde neredeyse her gün yeni bir gelişme kaydediliyor. Güvenlik güçlerimizin ihityaçlarına yönelik yapılan çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen yeni nesil ACAR Gözetleme Radarı, taktik zırhlı araçlara entegre edildi.

ASELSAN'ın 1990 yılından bu yana ürettiği radar operatörlerinden edindiği bilgi ve tecrübeyle geliştirilen ACAR, hafifliği ve kolay arayüzü ile güvenlik güçlerimize kolay bir kullanım sağlayacak.

ACAR, karada ve deniz yüzeyinde hareket eden hedefleri tespit ve takip edip sınıflandıran, ayrıca topçu atış tanzimi de yapabilen yeni nesil bir radar. Güvenlik güçlerimizin gözü kulağı olacak ACAR'ın entegre çalışmaları için Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında şu bilgilere yer verildi;

'ASELSAN güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme kabiliyetini artıran 'Acar Gözetleme Radarı'nı zırhlı taktik araçlarımıza entegre etti.'