‘Haftada bir gün tatil’ talebine yeşil ışık

Cirolarının düşmesi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden yerel marketler, Türkiye çapına yayılmış zincir marketlerle ilgili çeşitli yasal düzenlemeler isterken, bu talebe hükümet cephesinden olumlu sinyaller gelmeye başladı. Geçen hafta Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından zincir marketlerin haftada bir gün tatil yapmasına ilişkin öneriye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci destek verdi. TBF tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nda konuşan Tüfenkci “Haftanın bir günü marketlerin tatil edilmesinden bahsettiniz. Taleplerinizi dile getirdiniz. Eğer sizler bir araya gelebilirseniz, hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan, kararla bunu deklare edebilirsiniz” dedi.

TEŞVİKLERDEN YARARLANIN

Perakende sektörünün 90 milyar dolarlık bir katma değer sağladığını ve 126 ülkenin ekonomisinden daha büyük bir değere sahip olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girdi. Böylece Perakendeciliğe dair kavramlar mevzuatta ilk kez tanımlandı ve uygulamada yaşanan kavram karmaşasının önüne geçildi.Perakende sektöründe 2018’de yeni istihdam sağlamaları halinde işveren üzerindeki bütün yükü ve payı hükümet olarak bizler alıyoruz” dedi.

Zirvenin açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “İlk defa geçen sene 1 yılda 1 milyon 500 bin yeni istihdam sağladık. İstihdam destekleri, teşvikleri çok önemli. Birçok kurumun destek ve teşviklerden haberi yok. Geçmişe yönelik istihdam teşvikleriniz için müracaat edin. Mayıs ayı sonuna kadar hakkınız var” diye konuştu.

Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nın açılışını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci gerçekleştirdi.