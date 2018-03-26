Halka arzlara yabancı akını
Reyting kuruluşlarının negatif değerlendirmelerine rağmen yabancılar borsadaki halka arzlara koşuyor. Yıl başından bu yana borsada halka arz edilen payların yüzde 80’ini yabancılar aldı.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, Türkiye ekonomisinde yaratılmaya çalışılan algıyla borsadaki gerçekleşmelerin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi. Yılın ilk çeyreği itibarıyla yapılan halka arzlara değinen Karadağ, “Biz 2018 yılına çok nitelikli, büyük şirketlerimizin halka arzıyla başladık. Bazıları yerli yatırımcıya gerçekleşti, 7-8 kat talep geldi. Diğerlerinde genelde yabancı yatırımcı ilgisi yoğundu. Türk şirketlerinin halka arz edilen paylarının yüzde 80’den fazlasını yabancı yatırımcı satın aldı” diye konuştu.
Karadağ, reyting kuruluşlarının olumsuz yöndeki değerlendirmelerine işaret ederek, şunları kaydetti: “Bu son dönemde maalesef bizimle ilgili negatif, ön yargılı reyting kuruluşu değerlendirmelerine rağmen satışlar bu şekilde gerçekleşti. Çünkü yatırımcılar, tabii ki reyting kuruluşlarının, uluslararası finans kuruluşlarının görüşlerine bakıyorlar, dikkat ediyorlar ama en temelde kendi getirilerini maksimize edecek şirketlere yöneliyorlar. Bu şirketler de şu an Türkiye ekonomisinde... Bizim şirketlerimiz çok dinamik, sürdürülebilir mali tabloları var. Doğru yatırım kararları verdiklerinde çok ciddi reel getiri vadediyorlar.”
YÜZDE 47 KAZANDIRDI
Karadağ, Türkiye’deki sermaye piyasalarının halen cazip olduğunu ifade ederek, “Biz geçen yılı borsada yüzde 47’nin üzerinde getiriyle kapattık. Şimdi bir tarafta raporlara bakacaksınız, reyting kuruluşları ‘yatırım yapma’ diyecek. Diğer tarafta yatırım yapan arkadaşınız yüzde 47 kazanacak” şeklinde konuştu.
Geçen yılı 10’a katlarız
Karadağ, 2018’de halka arz rakamının çok daha fazla olacağını vurgulayarak, “2018, ciddi anlamda halka arzda başlangıç yılımız olacak. Geçen yılı 5’e, 6’ya, 10’a katlarız” dedi. Geçen yıl halka arz ve kotasyon parametrelerini, yönergelerini komple değiştirdiklerini hatırlatan Karadağ, “Geçtiğimiz 2 yıl net kâr açıklamış olmak gibi ölçeğe, farklı farklı şartlarımız vardı. Biz o şartların tamamını kolaylaştırdık” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.