Halka arzlara yabancı akını

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, Türkiye ekonomisinde yaratılmaya çalışılan algıyla borsadaki gerçekleşmelerin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi. Yılın ilk çeyreği itibarıyla yapılan halka arzlara değinen Karadağ, “Biz 2018 yılına çok nitelikli, büyük şirketlerimizin halka arzıyla başladık. Bazıları yerli yatırımcıya gerçekleşti, 7-8 kat talep geldi. Diğerlerinde genelde yabancı yatırımcı ilgisi yoğundu. Türk şirketlerinin halka arz edilen paylarının yüzde 80’den fazlasını yabancı yatırımcı satın aldı” diye konuştu.

Karadağ, reyting kuruluşlarının olumsuz yöndeki değerlendirmelerine işaret ederek, şunları kaydetti: “Bu son dönemde maalesef bizimle ilgili negatif, ön yargılı reyting kuruluşu değerlendirmelerine rağmen satışlar bu şekilde gerçekleşti. Çünkü yatırımcılar, tabii ki reyting kuruluşlarının, uluslararası finans kuruluşlarının görüşlerine bakıyorlar, dikkat ediyorlar ama en temelde kendi getirilerini maksimize edecek şirketlere yöneliyorlar. Bu şirketler de şu an Türkiye ekonomisinde... Bizim şirketlerimiz çok dinamik, sürdürülebilir mali tabloları var. Doğru yatırım kararları verdiklerinde çok ciddi reel getiri vadediyorlar.”

YÜZDE 47 KAZANDIRDI

Karadağ, Türkiye’deki sermaye piyasalarının halen cazip olduğunu ifade ederek, “Biz geçen yılı borsada yüzde 47’nin üzerinde getiriyle kapattık. Şimdi bir tarafta raporlara bakacaksınız, reyting kuruluşları ‘yatırım yapma’ diyecek. Diğer tarafta yatırım yapan arkadaşınız yüzde 47 kazanacak” şeklinde konuştu.