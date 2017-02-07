Halkbank yılın ilk 3 ayında 1.000 genci işe alacak

Halkbank, 2017 yılının ilk çeyreği sonunda yaklaşık bin personelin işe alımını tamamlayacağını duyurdu. Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı, BT uzman yardımcılığı ve servis görevlisi unvanlarında bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Daha önce 2016 yılı kasım ayında düzenlenen işe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcısının işbaşı yaptığı Halkbank’ta, diğer pozisyonlar için de sınavda başarılı olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine başlayacak.

TÜRKİYE’YE GÜVEN

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, küresel faktörlerin etkisini en aza indirerek, ekonomide güven ortamının yeniden sağlanabilmesi için bankacılık sektörüne büyük görevler düştüğünü söyledi. Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan 5 bankadan biri olduklarını anımsatan Taşkesenlioğlu, ekonomik göstergelerin iyileşmesi ve yatırımcıların yeniden özgüven kazanması yönünde önemli adımlar atıldığını anımsattı. Taşkesenlioğlu, kendilerinin de ekonomik reformların tamamlayıcısı bir kurum olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını belirterek, “Bin gencimize daha iş imkanı sağlıyoruz” dedi. Büyüme hedeflerini tutturabilmek için kenetlendikleri bu süreçte, attıkları bu adımla Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Taşkesenlioğlu “Halkın gücü Halkbank, Halkbank’ın enerjisi de bu ülkenin gençleridir” diye konuştu.

SEKTÖRDE FARK YARATTI

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, istihdam kapasitesi 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 2.2 azalan sektörde, işe alımlara devam ederek fark yarattıklarını bildirdi. Taşkesenlioğlu, kadrolarını daha da gençleştirebilmek ve uygun pozisyonlarda görevlendirmek üzere en doğru kişileri seçebilmek için büyük özen gösterdiklerini söyledi.

REEL SEKTÖRE ÖRNEK OLUYORUZ

Türkiye’deki istihdamın yaklaşık yüzde 75’ini karşılayan KOBİ’lerin en büyük destekçisi olarak, reel sektöre örnek olmayı amaçladıklarını belirten Taşkesenlioğlu, şunları söyledi: “Reel sektörün üretime devam etmesi, ihracata ve istihdama katkı sağlaması yönünde firmalarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirirken, ekonomimize duyduğumuz güveni de gösteriyoruz. Attığımız bu adımın sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ve Türkiye’ye değer katmak isteyen herkese örnek olacağına inanıyoruz. Halkbank ailesinin yeni üyeleri halkın gücü olmak için elinden geleni yapacaklar.”