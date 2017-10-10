Halkbank'ın Sırbistan'daki yeni genel müdürlük binası açıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halkbank'ın Sırbistan'ın başkentiBelgrad'daki yeni genel müdürlük binasının açılışını yaptı.

Bakan Zeybekci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Halkbank'ın 2001 yılında IMF tarafından Türkiye'ye kapatma zorunluluğu getirilen bir banka olduğunu hatırlatarak, bugün gelinen noktada ise Türkiye'nin en çok kar eden, Balkanlarda da varlığını sürdüren bankalarından biri olduğuna işaret etti.

Sırbistan ile Türkiye'nin bugün geniş kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığını hatırlatan Zeybekci, bunun, Sırbistan'da üretilen her şeyin gümrüksüz bir şekilde Türkiye'ye girmesi ve aynı zamanda Türk yatırımcıların da Sırbistan'a gelmesi anlamına geldiğini söyledi.

Zeybekci, buraya gelen tüm Türk yatırımcıların yanlarında tanıdık bir yüz ve güçlü bir banka isteyeceğini vurgulayarak, "Halkbank'ın açılışı ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın aynı güne denk gelmesi, çok büyük bir mesaj içermektedir." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin her yıl yüzde 35 artarak devam ettiğini aktaran Zeybekci, bu rakamın yıl sonuna kadar 1,1 milyar dolara ulaşacağına dikkati çekti.

Zeybekci, Halkbank'ın 2015 yılında Cacanska Bank hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak Sırbistan'da faaliyete başladığını anımsatarak, Sırbistan'da 35 şubesi olan Halkbank'ın gelecek yıllarda şube sayısını iki ülke arasındaki ticaret hacmi oranında artırması temennisinde bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da bugün Halkbank'ın 80 yıllık köklü geçmişine yakışan tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Uluslararası bankacılık alanındaki gücümüzle Avrupa genelinde saygın bir marka olma yolculuğumuzun önemli bir durağındayız." dedi.

2015 yılında faaliyete başladıkları Sırbistan'da, Türkiye'den gelen yatırımların da katkısıyla kısa sürede önemli bir aktör haline geldiklerini söyleyen Arslan, 35 hizmet noktasında 432 çalışanla faaliyetlerini sürdürdükleri Sırbistan'da toplam bilanço büyüklüğünün 335 milyon avroya yükseldiğini söyledi.

Arslan, müşteri sayısını da her geçen gün artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Yakın gelecekte, ülkenin tüm büyük kentlerinde faaliyet göstererek kısa süre içinde ülkenin 5 büyük bankasından biri olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdela kesilerek yeni genel müdürlük binası resmen hizmete açıldı.

Açılışa ayrıca Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in yanı sıra Sırbistan'da yaşayan Galatasaraylı eski futbolcular Zoran Simovic ile Cevad Prekazi de katıldı.