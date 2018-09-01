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Halkbank´tan döviz kuru açıklaması

Halkbank, dün akşam saatlerinde döviz kurlarındaki düşüşün 'sistemsel bir hatadan' kaynaklandığını duyurdu.

  • DHA
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Halkbank´ta dün gece dolar 4 liranın altında, Euro ise 4,5 liranın altındaydı. Halkbank, resmi Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada durumun sistemsel bir arızadan kaynaklandığını duyururken, Saat 23.30 sıralarında kurlar normale döndü.
 
Halkbank´ın internet sitesine akşam saatlerinde erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme sağlanamadı. İlerleyen saatlerde internet sitesi normale dönen bankanın döviz kuru bilgileri de güncellendi. 
 
Bankanın döviz kuru bilgileri sabah saatlerinde normale dönerken, bankanın ikinci açıklamasında söz konusu saatlerde yapılan dolar işlemlerinin geçerli olmadığı yer aldı.
 
Halkbank´ın ikinci açıklamasında şöyle denildi:
 
"31 Ağustos 2018 akşamı bankamızca döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım istemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle Bankamızın ve müşterilerimizin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmamıştır. Sistemimiz, normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. " (Fotoğraflı)

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