Halkbank’tan enerjiye dört dörtlük destek

Halkbank işletmelerin enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması amacıyla dört yeni kredi paketi sunacağını duyurdu. Halkbank, enerjide verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefiyle ‘Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi’, ‘KOBİ’lere Enerji Veren Kredi’, ‘Yeşil Enerji Kredisi’ ve ‘Konut Yalıtımı Destek Kredisi’ni sundu. Banka Türkiye’nin enerji stratejisi doğrultusunda özel olarak geliştirdiği ürünleriyle, düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ’lere, güneş ve rüzgar enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi amaçlı kullanacaklara ve binalara ısı yalıtımını yapacaklara destek verecek.

2023 İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye’nin hedeflerinden birinin de ‘yerli ve milli enerji’ olduğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Ulusal Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 2023 hedeflerine giden yolda en önemli hususlardan birinin enerji olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın da ifade ettiği gibi, sürdürülebilir bir kalkınma yeşil büyümeye dayalı olarak gerçekleşebilir ve katma değerli ürün imalatında daha az enerji tüketip daha yüksek verimliliğin sağlanması gelecek 15 yıl içinde 30 milyar dolar seviyesinde bir tasarrufun milletimizin cebinde kalmasına hizmet edecektir. Ülkemizin ekonomik stratejilerine duyduğumuz bağlılıkla biz de özel bir çalışma yaptık ve reel sektöre yönelik yeni ürünler geliştirdik. Firmalarımıza verdiğimiz finansal desteğin her alanda olduğu gibi, enerjide de verimliliğe dönüşeceğine ve ülkemizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz.”

HEDİYE SİGORTA

Halkbank, söz konusu 4 kampanyasından birinden yararlananlara, ücretsiz 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası yapacak; 6 ay boyunca belli alanlarda ücretsiz hizmet de verecek.

Rüzgara da güneşe de kredi