Halkbank’tan enerjiye dört dörtlük destek
Halkbank enerji alanında 4 ayrı kredi paketini hizmete sundu. İşletmeler bu kredi ile, güneş, rüzgar ve biyokütleye yatırım yapabilecek veya binaların ısı yalıtımı için kullanabilecek.
Halkbank işletmelerin enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması amacıyla dört yeni kredi paketi sunacağını duyurdu. Halkbank, enerjide verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefiyle ‘Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi’, ‘KOBİ’lere Enerji Veren Kredi’, ‘Yeşil Enerji Kredisi’ ve ‘Konut Yalıtımı Destek Kredisi’ni sundu. Banka Türkiye’nin enerji stratejisi doğrultusunda özel olarak geliştirdiği ürünleriyle, düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ’lere, güneş ve rüzgar enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi amaçlı kullanacaklara ve binalara ısı yalıtımını yapacaklara destek verecek.
2023 İÇİN ÖNEMLİ
Türkiye’nin hedeflerinden birinin de ‘yerli ve milli enerji’ olduğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Ulusal Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 2023 hedeflerine giden yolda en önemli hususlardan birinin enerji olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın da ifade ettiği gibi, sürdürülebilir bir kalkınma yeşil büyümeye dayalı olarak gerçekleşebilir ve katma değerli ürün imalatında daha az enerji tüketip daha yüksek verimliliğin sağlanması gelecek 15 yıl içinde 30 milyar dolar seviyesinde bir tasarrufun milletimizin cebinde kalmasına hizmet edecektir. Ülkemizin ekonomik stratejilerine duyduğumuz bağlılıkla biz de özel bir çalışma yaptık ve reel sektöre yönelik yeni ürünler geliştirdik. Firmalarımıza verdiğimiz finansal desteğin her alanda olduğu gibi, enerjide de verimliliğe dönüşeceğine ve ülkemizin geleceğine değer katacağına inanıyoruz.”
HEDİYE SİGORTA
Halkbank, söz konusu 4 kampanyasından birinden yararlananlara, ücretsiz 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası yapacak; 6 ay boyunca belli alanlarda ücretsiz hizmet de verecek.
Rüzgara da güneşe de kredi
1- Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi: Halkbank enerji tüketimlerini azaltmak isteyen KOBİ’lere finansal kaynak ihtiyaçlarında destek olmak için bu krediyi geliştirdi. Bu krediden yararlanan KOBİ’ler, enerji tasarrufunda önemli rol oynayan düşük verimli elektrik motorları, vana, kazan, yalıtım ekipmanları, ısı pompaları ve enerji tasarrufuna konu diğer ekipmanlarını yüksek verimli modellere dönüştürmek için Halkbank kaynaklarından yararlanabilecek. Kredi, 2 yıla varan anapara ödemesiz olmak üzere azami 7 yıla varan vade, alternatif geri ödeme seçenekleri ve avantajlı kredi oranları ile sunulacak.
2- KOBİ’lere Enerji Veren Kredi Paketi: Halkbank, KOBİ’lerin güneş paneli (GES) ve rüzgar türbini (RES) yatırımlarında finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarla karşılamak için bu krediyi geliştirdi. Söz konusu krediden, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretmeyi ve kendi elektriklerini üreterek operasyonel masraflarını azaltmayı hedefleyen KOBİ’ler ile güneş paneli ve rüzgar türbini üretimi yapan firmalar yararlanabilecek. Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firmanın kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenecek.
3- Yeşil Enerji Kredisi: Krediden, kendi enerjisini yenilenebilir biyokütle kaynakları kullanarak uygun maliyetle üretmek isteyen KOBİ’ler ve bu enerji üretim sistemleri için gerekli olan makine ve ekipmanların yurt içinde üretimini yapan firmalar yararlanabilecek. 2 yıla varan ödemesiz dönem ve azami 7 yıla varan vade ile verilecek kredide, indirimli faiz oranları uygulanacak.
4- Konut Yalıtımı Destek Kredisi: Kredi paketiyle sağlıklı binalar inşa etme adına da sektöre destek verilecek. Paketten, binalarda enerji tasarrufu ya da enerji verimliliği sağlayacak türde yalıtım faaliyetlerini gerçekleştirecek olan KOBİ segment firmaları ile yalıtım ürünleri üreten üretici firmalar yararlanabilecek. Avantajlı faiz oranlarına sahip olacak paket kapsamında, Paraf Kredi kartlarına taksit imkânı sağlanacak.
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