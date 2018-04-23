‘Halkın moral değerlerini çökertmek istiyorlar’

Sosyal Medya Algı Yönetimi Uzmanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, “Yaşanan olumsuzluklar bireyleri algı yönetimine açık hale getirmektedir” dedi. Eraslan ekonomik algı yönetimi örneklerini şöyle sıraladı: “Emekli maaşları yatmayacak, bankalar iflas edecek, servet vergisi gelecek gibi mesnetsiz bilgiler ile insanları etkileyip, güven ortamını sarsmaya çalışıyorlar. Ülkenin yurtdışı mevduatlarına el konulacak, Afganlı göçü gelecek, büyük bir dış borç var gibi argümanlar ile insanlar yanıltılmaktadır. 2002’deki et ve benzin fiyatı ile günümüz karşılaştırılıyor veya Türkiye ile diğer ülkeler kıyaslanıyor. Çöpten yiyecek toplayan kadın fotoğrafı, ekonomik verilerin profesör unvanlı sahte kişilerce yorumlatılıyor, vatandaş yoksulluk çekerken, devlet görevlileri lüks araçlarda gibi haberler yapılıyor. ‘Esnaf kan ağlıyor’, ‘Maaşlar eridi, açız’ gibi başlıklarla haberler yapılıyor.”

21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Milli Güvenlik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Başkanı Erol Başaran Bural ise teyit edilmeyen bilginin yanlış algı yarattığına dikkat çekti. Bural “Ülkemizde 48 milyon internet ve aktif sosyal medya kullanıcısı var. Bu rakamları iyi okuyan ve toplumda algı değişikliği yaratmak isteyenler sosyal medya üzerinden ülke aleyhine girişimlerde bulunmaktadır” dedi. Sosyal medyanın dedikodu mekanizmasına dönüştüğünü belirten Bural “Ekonominin toplumun moral değerleri ile doğru orantılı olduğunu iyi bilen manipülatörler, yıkık dökük bir ekonomik çerçeve çizerek halkın moral duygularını çökertmeyi ve galeyan yaratmayı hedeflemekte” dedi.