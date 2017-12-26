Hamsi fiyatları uçtu! Tavuğu solladı

Eskişehir’de hamsinin kilogramı 15 liradan satılıyor. Hamsinin fiyatı böylelikle tavuk fiyatlarını 3’e katlamış oldu. Balık pazarı esnaflarından Şennan Karahan, diğer illere göre Eskişehir’de hamsi fiyatlarının daha ucuz olduğunu söyledi. Artvinli balıkçı Şennan Karahan, "Hamsinin kilogram fiyatı 15 lira. Tavuk fiyatının yaklaşık 3 katı. Buna rağmen Eskişehir’de hamsi fiyatları diğer illere göre daha düşük. Diğer illerde hamsinin kilosunun fiyatı 20-25 liralara kadar çıkıyor.

Bunun sebebi de Eskişehir’in konumundan ve günü birlik balık gelmesinden kaynaklanıyor. Fiyatların pahalı olmasının nedenine de kışın birden bastırması, hava muhalefetleri ve denizlerde fırtınanın olması diyebilirim. Aslında şuan hamsinin en güzel zamanındayız. Hamsi denizlerden az çıkmıyor, az geliyor. Denizlerde fırtına gibi doğal etkenler etkili olunca kayıkçılar da kendilerini riske atıp balık avlamıyorlar ve denize açılmıyorlar. Balık herkesin hafta da en az bir kere tüketmesi gereken bir besin kaynağı. 15 lira olmasına rağmen talep var. 2 kilogram hamsinin kilosu 30 liraya denk geliyor. O da 7 kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurur” dedi.