Hamsiköy sütlacı tescillendi

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Hamsiköy'ün ismiyle özdeşleşen Hamsiköy sütlacı, Maçka Kaymakamlığı, Belediyesi ve Esnaf Odasının girişimleriyle Türk Patent Enstitüsünce tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı.

Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk, bir otelde düzenlenen belge teslim töreninde yaptığı konuşmada, coğrafi işaret belgesinin, Hamsiköy sütlacının marka haline gelmesi ve yöre ekonomisine katkı sağlaması yönünde çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Hamsiköy sütlacının, coğrafi işaretlemeyle tanınırlığının da artacağını dile getiren Aktürk, "Hamsiköy sütlacımız, tanınırlığı ve bilinirliği arttıkça daha fazla satılacaktır. Sadece Trabzon'da değil, İstanbul'da, Ankara'da satmaya başlayacağız. Dolayısıyla üretimi artmış olacak. Üretimi arttıkça da süt ihtiyacı doğacak. Bu da Hamsiköy bölgesinden hayvan ihtiyacının artması ile çiftçimize olumlu katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"Hamsiköy sütlacını dünyada bir marka yapacağız"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise Hamsiköy sütlacının coğrafi işaret almasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaret alınmasının turizm açısından da önemli olduğunu vurgulayan Koçhan, "Özellikle de çok sıkı bir denetim hakkına sahip olduk. Dedelerimizin lezzetini torunlarımıza bırakabilmek için bu sıkı denetimi bundan sonra gerçekleştireceğiz. Eğer bunu başarırsak, Hamsiköy sütlacını dünyada bir marka yapacağız." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe de coğrafi işaretin önemine dikkati çekerek piyasadaki ürünlerin sürekli denetleneceğini ve uygunsuz ürünlere müdahale edileceğini anlattı.

Maçka Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Konak da Hamsiköy sütlacının coğrafi işaret almasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Kızıltepe, Hamsiköy sütlacının coğrafi işaretleme belgesini Kaymakam Aktürk, Belediye Başkanı Koçhan ve Maçka Esnaf Odası Başkan Konak'a teslim etti.

Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Mustafa Özcelep, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.