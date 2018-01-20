Hangi emekli çift maaş alır?

Sadece emekli maaşıyla geçinmek zorlaşıyor. Bu nedenle emekli olup imkan bulanlar çalışmaya devam ediyor. İmkan bulamayanlar da eş ve çocukların yardımıyla hayatını idame ettiriyor. Sosyal güvenlik de bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor.

ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR

Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de veriliyor. Dul ifadesi genellikle kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Buna karşılık bazı SGK çalışanlarının bilgi eksikliği nedeniyle bu konuda yanlış yönlendirme yaptığı söyleniyor.

HANGİSİ OLURSA OLSUN

Emekli hangi sigorta türüne (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağ-Kur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SGK veya Bağ-Kur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

ÜÇE KADAR ÇIKABİLİR

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Kendi çalışmasından dolayı SGK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

SGK’DA NASIL?

Vefat eden eşinden dul aylığı alırken, SGK’lı olarak bir işte çalışmaya devam eden kadın, eğer babası memur emeklisiyken veya Emekli Sandığı'na tabi çalışırken vefat ederse hem dul aylığını hem de babasından yetim aylığını alabiliyor. Ayrıca SSK’lı işinden dolayı da maaşını almaya devam ediyor.

NASIL ÖDENİYOR?

Ölen sigortalının çocuğu yoksa ve dul eşi herhangi bir işte çalışmıyorsa eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanır. n Hak sahibi eş ve bir çocuk varsa maaşın yüzde 50’si eşe, yüzde 25’i çocuğa bağlanır. n Hak sahibi eş ve 2 çocuksa; eşe maaşın yüzde 50’si, çocuklara da yüzde 25’şer ödenir. n Hak sahibi eş ve 3 çocuk varsa maaşın yüzde 40’ı eşe bağlanır, çocuklara ise yüzde 20’şer hisse düşer.