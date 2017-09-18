Hannover'de açılan EMO 2017 fuarına 47 Türk firma katılıyor

Metal işleme sektöründe 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası EMO Fuarı Almanya’nın Hannover kentinde açıldı.

Bu yıl "akıllı üretim için entegre sistemler" sloganıyla düzenlenen fuarın açılışına Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanı sıra Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil, Alman Federal Hükümeti'nin Endüstri 4.0 Platformu Yönlendirme Kurulu Başkanı Bernd Leukert ve Avrupa Takım Tezgahları İmalatçıları Birliği (CECIMO) Başkanı Luigi Galdabini katıldı.

45 ülkeden 2 bin 214 firmanın ürünlerini sergilediği EMO Fuarı'nda Türkiye 47 firmayla temsil ediliyor.

Fuarda Türkiye katılımcı firma sayısı açısından Almanya, İtalya, Tayvan, Çin, İsviçre, Japonya, İspanya, Güney Kore ve ABD’den sonra 10. sırada yer alıyor.

Fuara katılan İzmir merkezli Endo Endüstriyel Donanım Donanım ve Otomasyon Sistemleri Şirketi Genel Müdürü İlker Mehmet Ergüllü, otomasyona yönelik modül sistemlerini tanıttıklarını belirterek, "Bu modüller bir şeyi başka bir yere hassas bir şekilde pozisyonlayarak nakletmeye yarıyor." dedi.

Ergüllü, fuardan umutlu olduklarını kaydetti.

Uzay Makina Şirketi Satış Müdürü Bora Uz da 1992'den beri tüm EMO'lara katıldıklarını ifade ederek, "Özellikle otomasyon seviyesi yüksek olan makinelerimizi getirdik. Farklı olarak bu yıl daire testere imalatımız oldu. Bu, yüksek adetlerde seri üretim yapan firmalarımız için ideal olan makinedir. İlk kez bu fuarda sergiliyoruz." diye konuştu.

Metal işleme makineleri, metal ürünleri sanayi makineleri, metal kesme sistemleri ve testereleri ekipmanların sergilendiği dünyanın bu alandaki en büyük ihtisas fuarı olarak bilinen EMO, 23 Eylül'e kadar açık kalacak. Bu yıl fuarı 150 bine yakın uzmanın ziyaret etmesi bekleniyor.