Harcamaya kontrol vergiye sade yapı
Bakan Albayrak ilk kabine toplantısı sonrasında, ekonominin yol haritası niteliği taşıyan 6 maddelik eylem planını kamuoyu ile paylaştı. Eylem planında vergide sade bir yapı, bütçe harcamalarında etkin kontrolde bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk kabine toplantısı sonrası, ekonominin yol haritası niteliğindeki 6 maddelik eylem planını paylaştı. Kabineye de sunulan eylem planında vergide sade bir yapı, bütçe harcamalarında etkin kontrol da bulunuyor. Albayrak, “Yeni dönemde ekonomide bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk” dedi.
ADIMLARI BELİRLEDİK
Albayrak, “Enflasyonla mücadele öncelikli hedef. Maliye politikası enflasyonla mücadeleye katkı verecek” diye konuştu.Önceki gün yeni döneme ilişkin ekonomi politikalarını kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdikleri ilk toplantıda bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirlediklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikalarımız kapsamında; ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz olacak.
Bakanlığımızın maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek bir şekilde tasarlanacak.
Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan edeceğiz. Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak.
Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz.
OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız.
Maliye politikasındaki bu dönüşüm, fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.