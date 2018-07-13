Harcamaya kontrol vergiye sade yapı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk kabine toplantısı sonrası, ekonominin yol haritası niteliğindeki 6 maddelik eylem planını paylaştı. Kabineye de sunulan eylem planında vergide sade bir yapı, bütçe harcamalarında etkin kontrol da bulunuyor. Albayrak, “Yeni dönemde ekonomide bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk” dedi.

ADIMLARI BELİRLEDİK

Albayrak, “Enflasyonla mücadele öncelikli hedef. Maliye politikası enflasyonla mücadeleye katkı verecek” diye konuştu.Önceki gün yeni döneme ilişkin ekonomi politikalarını kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdikleri ilk toplantıda bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirlediklerini söyledi.