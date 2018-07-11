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Hastanelere 6 ayda bir not verilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair 1 numaralı kararname ile sağlık kuruluşlarına da bazı kriterler geldi.

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Hastaneler tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre 6 aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilecek. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirleyecek. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilecek ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanabilecek. 

YERLİ ÜRETİME TEŞVİK

Tıbbi ürün ve hizmetlerinin teşvik edilmesi kapsamında da Bakanlık, ileri teknoloji gerektirenler başta olmak üzere ülkenin sağlık sektöründeki tıbbi cihaz, ürün, hizmet ve ilaç sanayisinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak.

Bu amaçla girişimcileri yönlendirecek, yerli sanayiye mali ve diğer teşvikleri uygulayabilecek, bunların geliştirilmesine yönelik önlemleri alacak, gerektiğinde yurt dışından yerli sanayiye teknoloji transferi yapılmasını sağlayacak. Yurt içi firmalara araştırma, geliştirme, prototip ve seri üretim faaliyetlerini yaptıracak.

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