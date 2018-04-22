Hastanelere turist akını

Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelenler hastaneleri doldurdu. Yabancı hastalara verdiği hizmetle dünya çapında göz dolduran ve gelen taleplere yetişmekte zorlanan Türkiye, bu yıl sağlık turizminde 800 bini aşkın turistten 8 milyar dolar gelir bekliyor. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak “Şu anda yabancı hasta kabul etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Özel hastanelerimizin kapasiteleri şu anda dolu. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’de yeterli kapasitemiz artık yok. Ameliyathanelerimiz ve yabancı hasta katlarımız dolu. Bunun için yeni şehir hastanelerinin açılışıyla kapasitemiz 2-3 kat artacak” dedi.

765 BİN TURİST GELDİ

Son 10 yılda en hızlı gelişen turizm segmentlerinden birinin sağlık turizmi olduğunu belirten Çakmak, sağlık turizminin ülke ekonomisine getirisinin de yüksek olduğunu kaydetti.Çakmak, deniz, kum, güneş için gelen turist sayısı 20 milyona ulaşsa da kişi başı harcamanın 650 dolar olduğuna dikkati çekerek, “2016 yılında 751 bin, 2017’de ise 765 bin sağlık turisti gelmişti. Bu turistlerin kişi başı ortalama harcaması 9 bin dolardan fazla oldu. Turizm pastasında sağlık turizminin 7.2 milyar dolarlık payı var” diye konuştu.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR

Çakmak “Sağlık turizmi olarak bu yıl için yaklaşık 810 bin turist gelmesini bekliyoruz. Bu rakamlarla 8 milyar dolar gibi bir gelir hedefliyoruz. Kişi başı 9-10 bin dolar gelir öngörüyoruz” dedi. Türkiye olarak her geçen gün de daha fazla ağır vaka ve hastaları aldıklarını belirten Çakmak, “Sağlık turizmine 10 sene önce başladığımızda karaciğer nakli lisansı olan 1 hastanemiz vardı, bugün 15 hastanemizde nakil yapabiliyoruz” dedi.