Hatay’a ‘Zeytin Dalı’ kapısı geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda kapının Hamam Mahallesi’nde yapılması planlanıyor. Gümrük kapısının isminin ‘Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ olarak planlandığı bildirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de dün bir soru üzerine Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na ilave olarak yeni bir sınır kapısı açılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Tüfenkci, yeni kapının Hatay Valiliği’nin talebi olduğunu söyledi. Bununla ilgili teknik anlamda yürütülen çalışmaların tamamlandığını anlatan Tüfenkci, “Hatay’ın Kumlu ilçesi Hamamlı köyü yakınlarında açılması noktasında Hatay Valiliği ve diğer ilgililerle bir mutabakat sağlandı” dedi. Tüfenkci “Afrin’deki kardeşlerimizin altyapı ihtiyaçlarının ve insani yardımların, hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. İsminin Zeytin Dalı olması noktasında yerel talep var “ dedi.

Gümrük Kapısı’nın yapılacağı yerden halen bölgeye yardımlar gidiyor