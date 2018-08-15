Hatay'daki iş adamlarından Türk lirasına destek

Başkan Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek vermek isteyen Hatay'daki bazı iş adamları, Ziraat Bankası Antakya Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dolarlarını Türk lirasına çeviren iş adamları, ekonomiye destek olduklarını belirtti.

Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı ve Hatay Ro-Ro Başkanı İbrahim Güler, iş adamları olarak her zaman devletin yanında olduklarını söyledi. Güler, şöyle devam etti:

"Bugün bizler iş adamları olarak bu yapılanların, yaşanılanların herhangi bir ekonomik olay, bir doğal vaka olmadığını görüyoruz. Şunu da net olarak ifade edebiliriz ki bugün ekonomisi tıkır tıkır işleyen ve en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan ülke ekonomimizin, bankacılık sistemimizin düzenli bir şekilde çalıştığı, yerli ve milli üretimimizin giderek arttığı ve ekonomi göstergelerinin sürekli istikrarı ve büyümeyi gösterdiği bir zamanda ne oldu da şu anda dolar yükseliyor. Hangi politika değişikliği yapıldı ki bu doların yükselmesine sebep oldu. Baktığımızda hiçbir şey yok. Amerika 15 Temmuz'da yapamadığını, 17-25'te, Gezi olaylarında yapamadığını bugün ekonomimize saldırarak yapmaya çalışıyor."

Güler, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında milletin gösterdiği duruşu hatırlatarak, "Bizler vatanımız için canımızı feda etmeye hazırken malımızın hesabını yapmayız." dedi.

Suriyelilerden de Türk lirasına destek

Kentte yaşayan bazı Suriyeliler de ellerinde Türk bayraklarıyla döviz bürosuna gelerek dolarlarını Türk lirasına çevirdi.

Hatay'daki Suriyeli iş adamlarınca kurulan Suriye Ticaret Odası'nın Başkanı Muhammed Necip Mecluba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli iş adamları olarak Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Mecluba, "Bu ekonomi savaşı içerisinde Türk hükümetinin ve halkının yanında durmak görevimizdir. Temennilerimiz tüm ticaretle uğraşan Suriyeli kardeşlerimizin, tüccarlarımızın bize destek vermesi." şeklinde konuştu.

Diğer Suriyeli iş adamları da Türkiye'nin kendilerine en zor zamanda kucak açtığını vurgulayarak, Türk milletinin yanında olduklarını ifade etti.

Bu arada, ailesiyle döviz bürosuna gelen 10 yaşındaki Suriyeli Elmas Mecluba da yakınları tarafından kendisine verilen bir miktar doları bozdurarak, destek verdi.