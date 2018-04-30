Havada 12 milyar dolarlık şov
Ticari ve askeri havacılık sektörünün bölgesel oyuncularını buluşturan Eurasia Airshow son buldu. 102 ülkeden 27 bin savunma sanayi ve havacılık profesyonelini ağırlandığı fuarda 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow önceki gün sona erdi. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali›nde bulunan fuar alanında 25-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, Rusya’dan Katar’a, İngiltere›den Ukrayna ve ABD’ye kadar dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterdi. Fuarda 12 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Etkinliğin organizatörü Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, yaptığı açıklamada, fuarın büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kurt, “Fuarımızda ilk 3 gün boyunca 102 farklı ülkeden yaklaşık 27 bin savunma sanayi ve havacılık profesyonelini ağırladık. 28-29 Nisan cumartesi pazar günleri de yaklaşık 130 bin vatandaşımız fuar alanını ziyaret etti. Bu sayı Türkiye›de bir havacılık fuarında şu ana kadar ulaşılmış en büyük sayı” dedi.
81 UÇAK SERGİLENDİ
Fuarda 150 uçuş gösterisi yapıldığını ifade eden Kurt, böylece fuarın, muadilleri olan Dubai ve Singapur havacılık fuarlarını geride bıraktığını bildirdi. Fuara katılan ulusal ve uluslararası firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandığını aktaran Kurt, şöyle devam etti:”Fuarda yaklaşık 12 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Bunlar bizim bildiğimiz net rakamlar. Özellikle Rusya’nın çok büyük bir filo uçak satışı oldu. Türk şirketleri de önemli anlaşmalara imza attılar. Fuara toplam 343 firma katıldı. Bunların yaklaşık yüzde 30’u yerli, yüzde 60’ı yabancı firmalardan oluştu. Fuarda teknolojilerin dışında toplam 81 uçak sergilendi. Dünyada tek olan Katar Hava Yollarına ait Airbus A350-1000 sergilendi. Dünyanın en büyük ikinci uçağı Antonov 124 de alanımızda sergilendi. Kendi platformumuza ait ATAK helikopterleri, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik gibi kurumlara ait uçaklar sergilendi, gösteriler yapıldı. Rusya’ya, İsveç’e ait platformlar yerini aldı.”
TÜRK YILDIZLARI BÜYÜLEDİ
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Eurasia Airshow’da dünyaya gövde gösterisi yaptı. S-70, AB 412 ve UH-60 model helikopterlerin katımıyla gerçekleştirilen personel atma ve kurtarma gösterilerinin yanı sıra yine Türkiye’de üç kurumun ilk defa birlikte yer aldığı helikopter şovları izleyenleri büyüledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer alan Türkiye’nin savunma sanayindeki gururu ATAK helikopteri de gösteri uçuşuyla nefesleri kesti. Türk Yıldızları da gösterileriyle herkesi kendine hayran bıraktı.
2020’DEKİ 2’NCİ FUARIN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
İlk fuarın amacına fazlasıyla ulaştığını, bunun da çok büyük bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Kurt, “20-26 Nisan 2020 tarihinde ikinci Eurasia Airshow yine Antalya’da düzenlenecek. Hazırlıklara bugün itibarıyla başladık. 20-26 Nisan 2020’de herkesi Antalya’ya bekliyoruz” diye konuştu. Airshow’da ayrıca Türkiye’nin ilk yerli sıcak hava balonu geliştirmesi projesi için Otonom Teknoloji ile Kapadokya Balon Bakım Merkezi arasında işbirliği sözleşmesi, işbirliği sözleşmesi ve Havelsan ile THY Teknik arasında ortak girişim işbirliği sözleşmesi de gerçekleşti.
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