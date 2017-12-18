Havada yolcu rekoru geliyor

Arslan “Havacılık sektöründe 2017’yi rekor bir rakamla, 195 milyonla kapatacağız. Bugüne kadar en yüksek rakam 183 milyondu” dedi.

KONUŞMA ÜCRETİ DÜŞTÜ

Arslan, 2013-2016 sonu itibarıyla ulaştırma altyapısında 144 milyar dolarlık yatırım yapıldığını da söyledi. Konuşma ücretlerinin 15 sene önce 29 dolar/sent, bugün 2 dolar/sent olduğunu ifade eden Arslan, turist sayısının 14 milyondan bugün 25 milyonun üzerine çıktığını, bunun ulaşım ve erişimde yapılanlardan kaynaklı olduğunu dile getirdi. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolun bugün itibarıyla 26 bin 17 kilometre olduğunu bildiren Arslan, sadece bölünmüş yollardan dolayı yıllık elde edilen tasarrufun 17 milyar TL’nin üzerine çıktığını vurguladı.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında 2 bin 318 kilometre bölünmüş yol yapmışız. Bu da AK Parti’nin kendi rekorudur. İnşallah önümüzdeki yıl bu rekoru da kıracağız, 2 bin 225 kilometre sıcak asfalt yapacağız ve rekorumuzu yenilemiş olacağız. Bu sene yaptığımız tünel miktarı 42 adet, 87 kilometre. 80 yılda ülke olarak yaptığımız 50 kilometre tünel, 2017 yılında rekorla 87 kilometre tünel bitirdik. Böylece toplam tünel uzunluğunu 433 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerde de yine 2017 yılında tam 57 kilometre köprü ve viyadük bitirdik. Bu da yine kendi rekorumuzdur. Demiryolu sektöründe bugüne kadar, bugünkü birim fiyatlarla 66 milyar TL para harcamış durumdayız ve bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 10 bin 959 kilometrelik hattımızı 12 bin 608 kilometreye çıkarmış durumdayız. Ayrıca şu an 4 bin kilometrelik demiryolu hattında çalışıyoruz.”