Havadan turist yağıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre mart ayında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 16,1 artışla 9 milyon 541 bin, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 23.7 artışla 5 milyon 746 bin oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18,6 artışla 15 milyon 305 bin olarak gerçekleşti. Verilere göre yılık ilk 3 ayında ise toplam yolcu trafiği, direkt transit dahil yüzde 21.5 artışla 43 milyonu aştı.

İLK ÜÇ İL

Geçen ay yolcu sayısındaki artışa en büyük katkıyı İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanları sağladı. İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, martta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 583 bin, dış hatta ise yüzde 23 artışla 3 milyon 972 bin olmak üzere, toplamda yüzde 17 artışla 5 milyon 556 bin oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği de martta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 15 artışla 1 milyon 841 bin, dış hatta ise yüzde 16 artışla 887 bin 724 olmak üzere, toplamda yüzde 15 artışla 2 milyon 729 bin olarak gerçekleşti. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği ise martta, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 39 artışla 1 milyon 347 bin, dış hatta ise yüzde 25 artışla 163 bin olmak üzere, toplamda yüzde 37 artışla 1 milyon 511 bin olarak kayıtlara geçti.

TATİL YÖRELERİ COŞTU

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Balıkesir Koca Seyit havalimanlarının mart ayı itibarıyla dış hat yolcu sayısında hızlı artış oldu. Martta geçen yılın aynı ayına göre İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcularının sayısı yüzde 23 artışla 133 bin, Antalya Havalimanı’nda yüzde 48 artışla 377 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda yüzde 3 bin 201 artışla 5 bin 645, Muğla Dalaman Havalimanı’nda yüzde 136 artışla 12 bin 739, Milas Bodrum Havalimanı’nda yüzde 825 artışla 4 bin 413 olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğindeki gerçekleşmelere göre, hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişler dahil yüzde 10 artışla 424 bin 436, yolcu trafiği direkt transit dahil yüzde 21.5 artışla 43 milyon 122 bin oldu.