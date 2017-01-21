Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını Tavşantepe’ye kadar uzatan ‘M4 Hattı’ndaki Tavşantepe, Pendik ve Yakacık metro istasyonlarının resmi açılışını yaptı. Tavşantepe Metro İstasyonu’nda gerçekleşen törende konuşan Erdoğan, Türkiye’nin tüm engellemelere rağmen büyüyeceğini söyledi. Erdoğan “Onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak, biz ise inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.

YENİ RAYLI SİSTEMLER

Erdoğan “Bu ülkeye, millete zincir vurmak isteyen çok oldu. Ama hiçbiri de başaramadı. Bugün de Türkiye’yi terör örgütleri, ekonomik saldırılar ile uluslararası dayatmalar ile köşeye sıkıştırdıklarını sananlara karşı yeni bir istiklal mücadelesini başlattık sürdürüyoruz” diye konuştu.

Açılışını yaptıkları Kadıköy- Tavşantepe metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar olan bölümünün 2019 yılında tamamlanacağını söyleyen Erdoğan şunları söyledi: “Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistinin devreye girmesiyle, büyük gövdeli uçakların da inişine uygun hale gelerek kapasitesi 70 milyona ulaşacak. Açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul’daki raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul genelinde hâlâ yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak. 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul’a kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul’un ulaşımı büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleşecektir. Raylı sistemle Boğaz geçişi konusunda Marmaray’ın ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da devreye almak suretiyle iki alternatifli bir imkanı oluşturmuş oluyoruz.” İstanbul’a hizmet etmenin bir sevda işi olduğunu söyleyen Erdoğan “Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul’a verecek birşey yoktur. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. ‘Ey aziz şehir ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince kurul’ dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstad Necip Fazıl’ın gibi, “İlle de İstanbul” diyeceğiz” dedi.

35 DAKİKAYA İNDİ

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise devletin ve hükümetin İstanbul’a gereken ilgi ve özeni her zaman yüksek seviyede gösterdiğini belirterek, “Bu nedenledir ki, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İstanbul, devletimizin ulaşım yatırımlarının merkezinde yer almıştır” dedi. Konuşmaların ardından toplam yatırım bedeli 1 milyarı bulan 217 tesisin açılışı yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Açılışı yapılan 4.4 km uzunluğundaki Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattı, Kadıköy’den Pendik’e ulaşım süresini 35 dakikaya indiriyor. Proje kapsamında durak sayısı ise açılan 3 durakla birlikte 19’a yükseldi.