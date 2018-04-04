Hayırseverin KDV’sine son
Maliye Bakanı Naci Ağbal, hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan bağışlardan KDV alınmayacağını belirtti. Ağbal “Hayırsever Vergi dairesine giderek istisna belgesi alacak. O bağışla ilgili KDV ödemeyecek” dedi.
Okul, çocuk yuvası, yurt, sağlık kuruluşu ve ibadethane yaparak bağışta bulunanlardan KDV alınmayacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kolaylaştırılmış tecil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayırseverler için de KDV istisnası getirildiğini belirten Ağbal, “Ayşe teyzenin, Ahmet amcanın belirli bir geliri var. Okul, ibadethane yaptırıp adını yaşatmak istiyor. Mevcut sistemde, hem okulu yapıp hem de vergisini ödüyordu. Artık okul, çocuk yuvası, yurt, sağlık kuruluşu ve ibadethane yaparak bağışta bulunanlar, ilgili kamu kurumuyla protokol yapacak. Vergi dairesine giderek istisna belgesi alacak. O inşaatla ilgili bütün alışları sırasında belgeyi gösterip KDV ödemeyecek. Hayırseverler KDV yükünden kurtulup daha fazla bağış yapacak. Hayırsever şirketler de bağış yapmak istediğinde bu imkandan yararlanacak” diye konuştu.
KAPSAM GENİŞLEDİ
Kanunla getirilen en önemli düzenlemenin, ihracattaki KDV iadelerinin kapsamının genişletilmesi ve hızlandırılması olduğuna işaret eden Ağbal, “İhracatçılar mevcut sistemde sadece ihraç ettikleri malın bünyesine giren KDV’yi iade olarak talep edebiliyor. Normal alışları sırasında ödedikleri KDV yükü de onların üzerinde kalıyor. İmalatçı ihracatçılar bundan böyle gerek makine teçhizat alımları gerekse diğer alışları nedeniyle üstlendikleri ve henüz ihraç etmedikleri malların KDV’sini de alabilecek. Zaman zaman işletmeler ihracatçı şirketi kurup bunun üzerinden KDV almaya çalışıyordu. Ayrıca şirket kurulmasına gerek olmayacak” dedi. İhracatçılarla istişarede bulunularak öncelikli sektörleri belirleyeceklerini ifade eden Ağbal, bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararının çıkarılacağını ve ihraç edilen malın bedeline göre her sektörde farklı oranların belirlenebileceğini söyledi.
KDV iadeleri daha hızlı alınabilecek
Ağbal, KDV iadesine ilişkin incelemelerin 6 ayı, 1 yılı hatta 2 yılı bulabildiğine dikkati çekerek, kanunla inceleme süresini 3 aya düşürdüklerini dile getirdi. Mükellefin hak ettiği KDV’yi daha hızlı alabileceğine işaret eden Ağbal, “Bunun için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel grup başkanlıkları kuruyoruz. İnceleme elemanlarına yönelik kapsamlı eğitim çalışmaları yapacağız. Bu düzenleme sayesinde işletmeler, sanayiciler KDV iadelerini daha çabuk almış olacak,” değerlendirmesinde bulundu.
İKİNCİ EL SATIŞI AYAR
Ağbal, kat karşılığı inşaat işlerinde KDV matrahını daralttıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Arsasına ev yaptıran vatandaş, arsasını müteahhide verdiğinde bütün arsa payı dahil evin bedeli üzerinden KDV hesaplanıyordu. Bunu arsa sahibine kalacak evin maliyet bedeline isabet eden kısımla sınırlandırıyoruz. İkinci el araç ve gayrimenkul satışı için de düzenleme yaptık. Örneğin, galerici aracınızı satmak istediğinde, 50 bin liralık araba 53 bin liraya satılıyorsa sadece KDV matrahı aradaki 3 bin lira olacak. Bu alanlardaki kayıt dışılık ortadan kalkacak, ikinci eldeki satışlar kayıtlı hale gelecek.”
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