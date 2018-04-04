Hayırseverin KDV’sine son

Okul, çocuk yuvası, yurt, sağlık kuruluşu ve ibadethane yaparak bağışta bulunanlardan KDV alınmayacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kolaylaştırılmış tecil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayırseverler için de KDV istisnası getirildiğini belirten Ağbal, “Ayşe teyzenin, Ahmet amcanın belirli bir geliri var. Okul, ibadethane yaptırıp adını yaşatmak istiyor. Mevcut sistemde, hem okulu yapıp hem de vergisini ödüyordu. Artık okul, çocuk yuvası, yurt, sağlık kuruluşu ve ibadethane yaparak bağışta bulunanlar, ilgili kamu kurumuyla protokol yapacak. Vergi dairesine giderek istisna belgesi alacak. O inşaatla ilgili bütün alışları sırasında belgeyi gösterip KDV ödemeyecek. Hayırseverler KDV yükünden kurtulup daha fazla bağış yapacak. Hayırsever şirketler de bağış yapmak istediğinde bu imkandan yararlanacak” diye konuştu.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Kanunla getirilen en önemli düzenlemenin, ihracattaki KDV iadelerinin kapsamının genişletilmesi ve hızlandırılması olduğuna işaret eden Ağbal, “İhracatçılar mevcut sistemde sadece ihraç ettikleri malın bünyesine giren KDV’yi iade olarak talep edebiliyor. Normal alışları sırasında ödedikleri KDV yükü de onların üzerinde kalıyor. İmalatçı ihracatçılar bundan böyle gerek makine teçhizat alımları gerekse diğer alışları nedeniyle üstlendikleri ve henüz ihraç etmedikleri malların KDV’sini de alabilecek. Zaman zaman işletmeler ihracatçı şirketi kurup bunun üzerinden KDV almaya çalışıyordu. Ayrıca şirket kurulmasına gerek olmayacak” dedi. İhracatçılarla istişarede bulunularak öncelikli sektörleri belirleyeceklerini ifade eden Ağbal, bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararının çıkarılacağını ve ihraç edilen malın bedeline göre her sektörde farklı oranların belirlenebileceğini söyledi.

KDV iadeleri daha hızlı alınabilecek