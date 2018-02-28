Hayırseverliğin KDV’sine son

Milli savunmanın 6 üreticisine anı objesi

Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini üreten, ATO üyesi 6 kuruluşun temsilcilerine anı objelerini takdim etti.

YABANCI HASTAYA KDV İSTİSNASI

TBMM’ye sevk edilen KDV Kanunu tasarısı ile ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal amaçlarının yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek olduğunu söyledi. Ağbal tasarıdaki bazı maddeleri şöyle özetledi:

- 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak.

- Küçük işletmeler KDV’yi normal vade tarihini takip eden 2. ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

- İhracatçının KDV iadesi hızlanacak.

- Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor.

- Yabancı hasta KDV’den istisna olacak.

- Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV matrahı daralıyor.

- İkinci elde KDV matrahı yeniden tanımlanıyor.