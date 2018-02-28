Hayırseverliğin KDV’sine son
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı Meclis’e sunuldu.
Tasarı hayırseverlerden alınan KDV’ye son verirken, Maliye’de biriken KDV alacaklarının ödenmesini de hızlandırıyor. Tasarının Meclis’e sunulduğu saatlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 33 yıldır uygulanan kanunda reform niteliğinde değişiklikler yapıldığını açıkladı. Yıldırım “Bu tasarı yasalaştığı takdirde vatandaşın Maliye’de biriken KDV’leri artık iade edilecek. Vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak. Bir takvime göre bunlar ödenecek. Eğer, KDV iadesini ödemezse 3 aydan sonra faiz işleyecek. Vatandaşın mağduriyeti giderilmiş olacak” dedi. Yıldırım “Hayırseverlere; okul, kreş, bakımevi, her türlü sosyal sorumluluk projelerinde yaptıklarında KDV muafiyeti getiriyoruz, bol bol okul yapsınlar, sorumluluk projeleri üstlensinler” diye konuştu. Yıldırım küçük esnafa da KDV konusunda iki önemli kolaylık getireceklerini söyledi. Hasılat esaslı vergileme sistemine geçileceğini ifade eden Yıldırım, esnafın artık satış hasılatı üzerinden makul bir KDV hesaplayacağını, bunun dışındaki teferruatlarla uğraşmayacağını dile getirdi. Küçük esnafın, KDV’sini beyan ettikten sonra ödemeyi iki ay sonra gerçekleştireceğini belirten Yıldırım, bu durumun esnafa ciddi bir kolaylık getireceğini anlattı. Yıldırım, imalat ve ihracatçıların, ihraç ettikleri mallardan alacakları KDV’nin kapsamını ve miktarını da genişleteceklerinin altını çizdi.
Nurettin Çarmıklı (Nurol Holding), İsmail Katmerci (Katmerciler) Oğuz Borat (TUSAŞ), M. Yavuz Aka (ROKETSAN) Paşa Özen (BAYKAR) ile Mehmet Çelik (ASELSAN) anı objesi takdim edilen isimler oldu.
Milli savunmanın 6 üreticisine anı objesi
Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini üreten, ATO üyesi 6 kuruluşun temsilcilerine anı objelerini takdim etti.
YABANCI HASTAYA KDV İSTİSNASI
TBMM’ye sevk edilen KDV Kanunu tasarısı ile ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal amaçlarının yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek olduğunu söyledi. Ağbal tasarıdaki bazı maddeleri şöyle özetledi:
- 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak.
- Küçük işletmeler KDV’yi normal vade tarihini takip eden 2. ayın sonuna kadar ödeyebilecek.
- İhracatçının KDV iadesi hızlanacak.
- Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor.
- Yabancı hasta KDV’den istisna olacak.
- Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV matrahı daralıyor.
- İkinci elde KDV matrahı yeniden tanımlanıyor.
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