Hayvancılıkta hedef net ihracatçı olmak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AA muhabirine, AK Parti hükümetleri döneminde verilen hayvancılık desteklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayvancılık sektörünün, sadece günümüzün değil geleceğin en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten Fakıbaba, başta kırmızı et olmak üzere, hayvansal ürünlerde kendine yeterliliğin sağlanmasının öncelikli hedef niteliği taşıdığını söyledi.

Fakıbaba, bu hedef doğrultusunda, uygulanan istikrarlı politikalarla hayvancılık sektöründe önemli gelişmeler sağlandığına işaret ederek, "2002 yılında 83 milyon lira olan hayvancılık desteğini geçen yıl 3,3 milyar liraya çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde hayvancılığa toplam 24 milyar lira destek verdik. Ulusal kaynaklar ve Avrupa Birliği fonlarıyla kırsalda yapılan yatırımlara toplamda 6,5 milyar lira hibe ödedik. Hayvancılıkta hem üretim hem de işleme ve pazarlamaya yönelik yatırımlara 770 milyon lira hibe sağladık." dedi.

Genç nüfusun köyde yatırım yapması ve kırsalda istihdamın artırılması amacıyla 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçimize çeşitli projeleri karşılığı 933 milyon lira hibe kullandırdık. Bu hibenin 723 milyon lirasını büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri oluşturdu. Bu projeler kapsamında 17 bin 698 genç çiftçimize toplam 104 bin 99 büyükbaş hayvan ve 6 bin 404 genç çiftçimize 240 bin 551 adet koyun ve keçi teslim ettik. Bu yıl da genç çiftçilerimizin projelerini desteklemeye devam ediyoruz."

"Yüzde 25 ilave destek"

Fakıbaba, hayvan varlığını artırmada hayvan hastalıklarıyla mücadelenin önemine dikkati çekerek, kayıtlı, programlı aşıları yapılmış 4 ay ve üzeri yaştaki buzağılar için 750 liraya kadar destek verdiklerini anlattı. Sağlıklı buzağı yetiştirmek ve buzağı kayıplarını önlemek için bu yılı "Buzağı Kayıplarını Önleme Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Fakıbaba, bu kapsamda tüm aşıları ücretsiz yaptıklarını bildirdi.

Hayvancılıkta önemli bir girdi olan yem bitkileri üretimini desteklediklerinin altını çizen Fakıbaba, "Bu yıl, geçen yıla göre yem bitkisi tohumu üretim ve kullanım desteğini yüzde 100, yem bitkisi üretim desteğini ise yüzde 30-50 oranında artırdık. Mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak ilan edilen 30 ilimizde yem bitkisi desteklemeleri kapsamındaki ürünleri ekenlere ilave yüzde 25 destek vereceğiz." diye konuştu.

Fakıbaba, yem bitkileri üretimine son 15 yılda 4 milyar 530 milyon lira destek verdiklerini vurgulayarak, "Yemden alınan yüzde 8 oranındaki KDV'yi kaldırdık. Hayvancılığı sıfır faizli kredi kapsamına aldık ve 2010 yılından bugüne kadar 10 milyar lira faizsiz kredi sağladık. Şunu hep söylüyorum, ot olmadan et olmaz. Bunun için, kaba yem deposu olan meralara önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mera ıslah alanları büyüyor

Meraların, sürdürülebilir hayvancılığın sigortası olduğunu dile getiren Fakıbaba, bu çerçevede mera ıslah çalışmalarına hız vererek, 6,4 milyon dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladıklarını ve bu yıl 2,7 milyon dekar alanda çalışma başlattıklarını söyledi.

Fakıbaba, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili damızlık üretim merkezlerinin kurulması faaliyetlerine yüzde 50 hibe verme uygulamasını sürdürdüklerini belirterek, yapılan bütün desteklemeler ve çalışmalar sonucunda 2002-2017 yıllarında büyükbaş hayvan varlığının 10 milyondan 16 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığının da 32 milyondan 44 milyon başa ulaştığını bildirdi.

Sığırda karkas veriminin 185 kilogramdan 274 kilograma çıktığını aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bu artışlarla birlikte kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan 1,2 milyon tona ulaştı. Her alanda olduğu gibi, hayvancılıkta, yerli ve yeterli üretimi gerçekleştirmeyi ve net ihracatçı bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle de gece gündüz demeden, yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz."