Hayvansal fenni yemlerde kullanılan ürünlerin alım fiyatı açıklandı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arpa mübayaası borç karşılığı kooperatif ortaklarından 910 lira/ton, müşterilerden 900 lira/ton ve peşin bedelle ise ortaklarımızdan 900 lira/ton, müşterilerden de 890 lira/ton bedelle, yine, tritikale, yulaf ve çavdar mübayaası ortak ve müşterilerden borç karşılığı 885 lira /ton ve peşin 875 lira/ton bedelle yapılacaktır." bilgisi verildi.

Trakya Birlik'in, Türk kooperatifçilik dünyasındaki müstesna yeri, büyüyen ve gelişen ticari kapasitesiyle gerek üretici ortaklarına, gerekse de Türk tarım ve sanayisine daha büyük hizmetler vermeye tüm kararlılığı ve gücüyle devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trakya Birlik'in, yaklaşan Ayçiçek harman döneminde de üretici ortaklarımızın ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilerek hak ve menfaatlerinin korunması yolundaki tarihsel misyonunun farkındalığı içerisinde dün olduğu gibi bugün de gereken gayret ve çaba içerisinde olacağı tartışılmazdır.Bu vesileyle hububat harmanıyla başlayan 2018/2019 üretim sezonunun başta üretici ortaklarımız olmak üzere Bütün çiftçilerimize bereketli ve hayırlı geçmesini diliyor saygılarımızı sunuyoruz."